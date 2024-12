Seit einigen Wochen schon fährt RTL Super mit seinen Weihnachtsfilmen meist sehr gute Quoten ein - auch am Mittwoch erreichte die Romanze "Verliebt unterm Weihnachtsbaum" immerhin 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit dieser Strategie versuchte es parallel auch RTLzwei, doch dort wollte das Vorweihnachtsfieber nicht so recht aufs Publikum überspringen.

Nur 470.000 Personen entschieden sich um 20:15 Uhr für den Spielfilm "Christmas Is Canceled", darunter 120.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe entsprach das einem überschaubaren Marktanteil von 2,6 Prozent. Doch gemessen an den anschließenden Quoten muss das fast schon als Erfolg durchgehen, denn die Filme "Happy Christmas" und "Weihnachten bei den Campbells" schafften am späten Abend bei RTLzwei gerade mal noch Werte von 0,7 und 0,4 Prozent.

Wie gut, dass am Vorabend zumindest auf "Berlin - Tag & Nacht" Verlass war. Die Soap erwischte mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent einen ihrer besseren Tage, konnte letztlich aber trotzdem nicht verhindern, dass der Tagesmarktanteil des Senders bei nur 2,7 Prozent lag und RTLzwei somit deutlich hinter Kabel Eins landete, das einen fast doppelt so hohen Wert erzielte.

Um ein Haar wäre RTLzwei sogar hinter ntv zurückgefallen: Der Nachrichtensender erwischte mit 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich einen ungewöhnlich starken Tag. Erfolgreichster Spartensender beim Gesamtpublikum wiederum war ZDFneo, das mit dem Rückenwind der Primetime-Krimis auf starke 4,6 Prozent Marktanteil kam. So erreichte "Wilsberg" um 20:15 Uhr zunächst 1,77 Millionen Menschen, ehe "Nord Nord Mord" noch 1,69 Millionen vor dem Fernseher hielt und den Gesamt-Marktanteil von ZDFneo um 21:45 Uhr auf starke 9,4 Prozent trieb.

Punkten konnte in der Primetime aber auch One, wo "Agatha Christie's Poirot" ab 20:15 Uhr auf 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 3,5 Prozent kam. Die Serie "Murdoch Mysteries" überzeugte zudem im weiteren Verlauf des Abends noch mit 710.000 Personen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;