Am Donnerstagabend musste Eintracht Frankfurt gegen Olympique Lyon die erste Niederlage in dieser Europa-League-Saison hinnehmen. Sportlich lief es also nicht wie geplant, zumindest aus Quotensicht dürfte man in Köln heute aber zufrieden sein. So verfolgten im Schnitt 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Halbzeit der Partie, während der zweiten 45 Minuten stieg die Reichweite dann noch ganz leicht auf 2,45 Millionen an.

Da zu späterer Stunde die TV-Nutzung insgesamt zurückging, fiel der Anstieg bei den Marktanteilen deutlicher aus: 9,6 Prozent waren es während der ersten, 13,1 Prozent während der zweiten Halbzeit beim Gesamtpublikum. In der klassischen Zielgruppe 14-49 wurden zuerst 14,9 und dann 16,9 Prozent Marktanteil erzielt. Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann standen zunächst 11,9 und dann 14,2 Prozent zu Buche. Alle diese Werte lagen damit weit über dem Senderschnitt. Immerhin 960.000 Fußball-Fans blieben auch noch bei der Highlights-Show ab 23:08 Uhr dran, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 12,4 Prozent.

RTL lag beim jungen Publikum am Donnerstagabend damit klar in Führung, Sat.1 konnte aber trotzdem punkten. "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa zeigte sich von der Fußball-Konkurrenz unbeeindruckt und erzielte mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar den besten Wert seit Ende Oktober. 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt im Schnitt mit dabei.

"Schätze die Plätze" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss auch zum Staffelfinale nicht halten. Mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde zwar immerhin der zweitbeste Wert dieser Staffel erzielt, trotzdem war das vor allem auch angesichts des starken Vorlaufs zu wenig. 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt mit dabei.

Marktanteils-Trend: Schätze die Plätze Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Auf einen erfolgreichen Start in den Abend kann unterdessen auch Vox zurückblicken. "Schöne Bescherung" erzielte dort starke 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Allerdings ging's auch hier danach deutlich nach unten: "Death Race" kam ab 22:20 Uhr nicht über 5,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. 0,56 Millionen sahen hier insgesamt noch zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;