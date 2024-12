am 14.12.2024 - 08:55 Uhr

Die aktuelle Staffel von "Ninja Warrior Germany" lief alles in allem zwar ein ganzes Stück schwächer als in den vergangenen Jahren, zum Finale sah es nun aber nochmal richtig gut aus: 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Sendung im Schnitt, das war knapp eine halbe Million mehr als noch in der vergangenen Woche.

Nachdem zuletzt der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei unter 12 Prozent gelegen hatte, ging es nun auf hervorragende 18,2 Prozent nach oben. Der bisherige Staffel-Bestwert wurde damit um über drei Prozentpunkte übertroffen und zumindest in Sachen Marktanteil fast wieder das Vorjahresniveau erreicht. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 ging es zwar nicht ganz so hoch hinaus, mit 13,2 Prozent Marktanteil sah es aber auch hier gut aus.

Zuschauer-Trend: Ninja Warrior Germany Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Für "Stars in der Manege" in Sat.1 interessierten sich am Freitagabend hingegen im Schnitt nicht mal eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei der von Jörg Pilawa präsentierten Sendung vor allem das jüngere Publikum fehlte. Ein großer Hit waren zwar auch die vorherigen fünf Ausgaben seit Ende 2022 mit Marktanteilen zwischen 6,1 und 8,1 Prozent zwar nicht, diesmal sah es mit nur 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber richtig schlecht aus. Auch der Blick auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen fällt nicht erfreulicher aus, der Marktanteil lag mit 3,4 Prozent hier sogar noch etwas niedriger. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 4,5 Prozent.

Die lineare Ausstrahlung der Joyn-Comedy "Die StiNos - Ganz besonders stinknormal" floppte danach völlig. Marktanteile von 1,4 und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gemessen, insgesamt schauten zuerst 180.000 und dann 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Damit wurden die ohnehin schwachen Werte der Vorwoche trotz früherer Startzeit noch deutlich unterboten.

Nicht in Schwung kam der Freitagabend diesmal auch bei ProSieben. Der Film "Ready Player One" kam ab 20:15 Uhr nicht über 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jähigen hinaus, 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt im Schnitt mit dabei. Danach ging's mit "Doctor Sleeps Erwachen" noch auf 3,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe nach unten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;