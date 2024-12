Das Ranking der meistgesehenen Sendungen des Tages führte am Freitag sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen das ZDF an, der Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 16,2 Prozent über vier Prozentpunkte vor dem stärksten Verfolger. Und beim jüngeren Publikum musste man sich mit einem Tages-Wert von 9,5 Prozent einzig RTL geschlagen geben. Der Freitag lief fürs ZDF also wie am Schnürchen.

Konkret sicherte sich "Jenseits der Spree" mit im Schnitt 4,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Tagessieg. Der Marktanteil belief sich auf 20,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Im Anschluss waren noch 4,41 Millionen an den Ermittlungen der "SOKO Leipzig" interessiert, was 19,0 Prozent Marktanteil entsprach. Der ARD-Film "Die schönste Bescherung" lief zwar ebenfalls nicht schlecht, hatte mit im Schnitt 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber das Nachsehen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen spielten die ZDF-Krimis mit Marktanteilen von 5,6 und 6,1 Prozent nur eine untergeordnete Rolle, aber das bügelte am späteren Abend dann ja wieder die Satire-Schiene aus. Die "heute-show" war mit 0,76 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung des Freitags in dieser Altersgruppe. Der Marktanteil lag bei 18,5 Prozent. Insgesamt schauten 3,58 Millionen Menschen zu, was beim Geasmtpublikum fast identischen 18,3 Prozent Marktanteil entsprach - die Sendung funktioniert also generationsübergreifend.

Das "ZDF Magazin Royale" zählte danach noch 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging dadurch zwar deutlich auf 10,3 Prozent zurückt, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 16,6 Prozent Marktanteil aber weiterhin richtig gut aus. Im Schlepptau punktete dann auch der "Satirische Jahresrückblick" mit 12,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Tagsüber hatte das ZDF schon mit Wintersport, und hier vor allem den Biathlon-Übertragungen punkten können. Den 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen verfolgten ab 11:30 Uhr im Schnitt 1,63 Millionen Personen, was einem Marktanteil von 25,2 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 16,5 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gut aus. Noch besser lief es am Nachmittag, als die Männer an der Reihe waren. Hier waren im Schnitt 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, die Marktanteile beliefen sich auf 27,7 Prozent ingesamt und 20,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;