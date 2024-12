Nachdem Kabel Eins mit US-Serien schon lange keine zufriedenstellenden Quoten mehr einfahren konnte, versuchte man es in diesem Herbst freitags mit Eigenproduktionen aus dem True-Crime-Genre. Doch die Quotenbilanz ist auch hier eher ernüchternd. Am Freitagabend fiel die vorerst letzte Folge von "Das letzte Lebenszeichen" mit im Schnitt 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf einen neuen Tiefstwert. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 1,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,2 Prozent erzielt.

In den vergangenen Wochen pendelten die Marktanteile beim jungen Publikum zwischen 2 und 3,1 Prozent und lagen damit unter dem, was zuvor "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" erreicht hatte. Auch dort lief es zwar die meiste Zeit über eher mäßig, die letzte Folge vom 15. November zeigte mit 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber das Potential. Zudem funktionierte es recht gut, die Folgen wenige Wochen später direkt nochmal am späteren Abend zu wiederholen. An diesem Freitag lief die Folge vom 8. November nochmal um 22:15 Uhr und erreichte dort ordentliche 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,38 Millionen genauso hoch wie zuvor bei der Erstausstrahlung von "Das letzte Lebenszeichen".

Unterdessen lief es auch für "Goodbye Deutschland" bei Vox am Freitagabend nicht gut, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 4,7 Prozent, 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Danach lief es für den Film "Peppermint - Angel of Vengeance" mit nur 3,3 Prozent Marktanteil sogar noch schlechter. RTLzwei kam hingegen gut in den Abend: "Mad Max: Fury Road" überzeugte mit 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Underworld" danach allerdings auch nur auf 3,3 Prozent kam.

Mit einem US-Film punkten konnte unterdessen auch ZDFneo. "Die Mumie" erreichte dort ab 20:15 Uhr 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Sleepy Hollow" lief danach ebenfalls gut und erreichte beim jungen Publikum 4,3 Prozent Marktanteil. 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt mit dabei. Der Disney Channel punktete mit "Dornröschen" und erzielte 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit setzte man sich gegen den Konkurrenten Super RTL durch, der mit "Designing Christmas - Renovierung mit Herzklopfen" 2,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfuhr.

