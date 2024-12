Der neue "Tatort" aus Münster hat am Sonntagabend das Geschehen im Fernsehen dominiert. Durchschnittlich 11,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Fall "Man stirbt nur zweimal" - der Jahresbestwert der Krimi, den Boerne und Thiel im Frühjahr aufstellten, wurde damit zwar um rund 1,2 Millionen verfehlt, dennoch lag der Marktanteil des Ersten um 20:15 Uhr bei herausragenden 40,0 Prozent. Mithalten konnte einzig die "Tagesschau", die zuvor im Ersten von 7,43 Millionen Menschen gesehen wurde.

Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für ebenfalls beachtliche 32,4 Prozent Marktanteil - der höchste Wert für den "Tatort" in diesem Jahr. Zum Vergleich: Der Sat.1-Film "Gladiator" ging in der Primetime mit 8,5 Prozent als größter Verfolger hervor, eine "Kitchen Impossible"-Wiederholung erzielte bei Vox gute 8,0 Prozent, während es "Escape Room 2 - No Way Out" bei ProSieben auf nur 6,5 Prozent brachte und die NFL bei RTL zeitweise auf kaum mehr als fünf Prozent zurückfiel.

Die Tagesmarktführerschaft musste die ARD dennoch, zumindest beim Gesamtpublikum, dem ZDF überlassen. Hier konnte "Rosamunde Pilcher" um 20:15 Uhr mit 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,0 Prozent Marktanteil nur bedingt mit dem "Tatort" mithalten, doch tagsüber war der Mainzer Sender dank stundenlanger Wintersport-Übertragungen nicht zu schlagen. So erreichte die Frauen-Staffel am Vormittag mit 3,44 Millionen Fans einen starken Marktanteil von 29,2 Prozent, ehe die Männer einige Stunden später sogar 3,93 Millionen vor den Fernseher lockten.

Am späten Abend verharrte die "Sportler des Jahres"-Verleihung indes zum dritten Mal in Folge unter der Zwei-Millionen-Marke, kam im Schnitt auf 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 11,5 Prozent Marktanteil entsprachen. Im Ersten ging's derweil nach dem "Tatort" ebenfalls kräftig nach unten - mit 3,42 Millionen Personen vor dem Fernseher war "Caren Miosga" gleichwohl gefragt. Um 21:45 Uhr drehte zudem noch einmal One auf: Die Wiederholung des Münster-"Tatorts" zählte dort weitere 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil des ARD-Spartenkanals zu diesem Zeitpunkt bei starken 3,6 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;