Dass die "heute-show" das Ranking der Sendungen mit dem stärksten nachträglichen Reichweitenzuwachs aufgrund zeitversetzter Nutzung (sowie Mediatheken-Livestreams) anführt, ist nichts Neues, so hoch wie in diesem Herbst fielen diese Nachschläge aber noch nie aus. Die Folge vom 6. Dezember stellte nun wieder einen Rekord auf: Um 1,23 Millionen erhöhte sich die durchschnittliche Sehbeteiligung nachträglich noch und kletterte somit auf 5,3 Millionen an.

Etwa die Hälfte entfiel dabei auf die Altersgruppe 14-49, wo sich die Reichweite von 0,79 auf 1,4 Millionen - ein Zuwachs also um über 75 Prozent. Dadurch erhöhte sich der Marktanteil beim jungen Publikum um 9,1 Prozentpunkte auf nun 29,0 Prozent. Beim "ZDF Magazin Royale" erhöhte sich die Reichweite in der jungen Altersgruppe nachträglich sogar noch um über 82 Prozent, der Marktanteil stieg von 13,7 auf 21,3 Prozent an. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um etwas mehr als eine halbe Million. Platz 3 im Ranking ging mit "Extra 3" im Ersten übrigens ebenfalls an eine Satire-Sendung, die ihre Reichweite hier noch um 390.000 ausbauen konnte.

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.12.-08.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Abseits der Satire-Sendungen waren es vor allem Krimis, die nachträglich zulegen konnten. Die ersten vier Folgen der zweiten Staffel von "Die Toten von Marnow" legten nachträglich noch um 250.000 bis 380.000 zu. Dass der Aufschlag im Lauf des Abends höher wurde, zeigt, dass es für einige offenbar doch etwas zu viel war, gleich vier Folgen in einem Rutsch zu schauen, sodass im Lauf des Abends dann doch der Festplattenrekorder angeworfen wurde - oder an den folgenden Tagen in die Mediathek gewechselt, wobei diese Nutzung in den endgültig gewichteten Quoten nicht abgebildet wird, weil hier zeitversetzte Online-Abrufe nicht berücksichtigt sind.

Schaut man auf die höchsten nachträglichen Marktanteils-Zugewinne beim jungen Publikum in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23:30 Uhr, dann schaffte es in der Woche zwischen dem 2. und 8. Dezember gleich zwei Mal das DMAX-Format "Expedition Unknown - Mythen auf der Spur" ins Ranking. Die 23:15 Uhr-Folge vom Sonntagabend steigerte sich hier auf hervorragende 5,1 Prozent, auch eine Stunde zuvor sah es nach der endgültigen Gewichtung mit 3,4 Prozent Marktanteil deutlich besser aus als nach den vorläufigen Zahlen, die noch bei 1,9 Prozent lagen.

Nenenswert war zudem, wie deutlich "Love Island VIP" noch zulegen konnte: Eine Woche vor dem Staffelfinale erhöhte sich der auch nach vorläufiger Gewichtung schon deutlich gestiegene Marktanteil nochmal von 5,0 auf 6,1 Prozent und lag damit weit über dem RTLzwei-Schnitt und so hoch wie siet Woche 1 nicht mehr.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;