am 17.12.2024 - 09:11 Uhr

Eine Überraschung war das Ergebnis der Vertrauensfrage, die Olaf Scholz am Montag im Bundestag stellte, freilich nicht. Dennoch stieß die Live-Berichterstattung am Nachmittag auf recht großes Interesse - die meisten schalteten im Ersten ein, wo die stundenlange Übertragung von immerhin 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und für einen Marktanteil von 11,4 Prozent beim Gesamtpublikum sorgte.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der öffentlich-rechtliche Sender sehr gute 9,6 Prozent Marktanteil. Nur knapp dahinter landete jedoch der Nachrichtensender Welt, der überraschend stark performte: Zwischen 12:45 Uhr und kurz nach 15 Uhr erzielte Welt einen Marktanteil von 8,9 Prozent in der Zielgruppe, konnte damit unter anderem ProSieben, Sat.1 und Vox hinter sich lassen. Insgesamt erreichte der Sender im Schnitt 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein paar mehr kamen im Anschluss noch hinzu, auch nach 15 Uhr lag der Marktanteil noch bei fast sieben Prozent in der Zielgruppe.

Und auch Phoenix verzeichnete mit der Aussprache im Bundestag starke Quoten - allen voran beim jungen Publikum, wo der Marktanteil ab 13 Uhr bei 5,0 Prozent und damit bei mehr als dem Fünffachen des Senderschnitts lag. Insgesamt erreichte die Phoenix-Berichterstattung am Nachmittag 390.000 Menschen. ntv wiederum sortierte sich mit Blick auf die Gesamt-Reichweite zwischen Phoenix und Welt ein und erreichte ab 12:45 Uhr im Schnitt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe war man mit 3,6 Prozent Marktanteil zwar ebenfalls gefragt, musste sich aber hinter den beiden Konkurrenten einsortieren.

Am Abend punktete dann noch einmal die ARD: So informierte die "Tagesschau" um 20 Uhr alleine im Ersten 5,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was sie zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages machte. 20,4 Prozent betrug der Gesamt-Marktanteil, sogar 20,8 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Der anschließende "Brennpunkt" wusste mit 16,5 Prozent beim jungen Publikum sowie insgesamt 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls zu überzeugen.

Daneben war um 19 Uhr schon die "heute"-Sendung im ZDF mit 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt. "RTL aktuell" kam zuvor bereits auf 3,21 Millionen und überzeugte zudem in der klassischen Zielgruppe mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent. "Newstime" wiederum brachte es bei ProSieben im Vorabendprogramm auf 8,4 Prozent, während in Sat.1 nur 4,3 Prozent drin waren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;