Am Dienstagabend ist die vorerst letzte Folge der "Steel Buddies" bei DMAX zu sehen gewesen. Und am Ende hatte der Sender für die Fans des Formats noch eine Überraschung parat, denn 2025 wird es mit einer "Sonderstaffel" weitergehen (DWDL.de berichtete). Am Dienstag kam das Staffelfinale nun jedenfalls auf 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 2,6 Prozent.

Die "Steel Buddies" verabschiedeten sich damit mit guten Quoten, allerdings war zum Finale kein Aufschwung zu erkennen. Im Gegenteil: Die durchschnittliche Reichweite und auch der Marktanteil, der im Schnitt in dieser Staffel ermittelt wurde, lagen etwas höher als jetzt bei der letzten Folge. "Der Germinator" erzielte bei DMAX später übrigens nur noch 1,5 Prozent Marktanteil.

Shootingstar in der Sparte ist in diesen Tagen aber ohnehin ein anderer Sender: Sport1. Der Sender profitiert stark vom großen Interesse an der Darts-WM. So war es auch am Dienstag: Bereits die Nachmittags-Session verzeichnete 300.000 Zuschauende sowie 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime sahen dann sogar 630.000 Menschen zu, hier wurden 8,0 Prozent gemessen. Beim jungen Publikum lag Sport1 so noch vor RTL, das mit alten "Cobra 11"-Folgen nur geringe Marktanteile holte. Die Wiederholung der Darts-Abend-Übertragung des Vortags war vormittags bei Sport1 übrigens auch schon zu 3,0 Prozent gut.

Und so erreichte Sport1 am Dienstag einen fantastischen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent. Damit war man streng genommen gar kein Nischensender mehr, Kabel Eins (3,7 Prozent) und RTLzwei (3,5 Prozent) zogen im direkten Vergleich jedenfalls den Kürzeren. Doch es gab auch andere kleinere Sender, die am Dienstag sehr stark unterwegs waren. Super RTL kam etwa auf 2,7 Prozent Tagesmarktanteil beim jungen Publikum, nur knapp dahinter landeten Welt und ntv mit jeweils 2,5 Prozent.

