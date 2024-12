Die neue ProSieben-Show "Fake News - Alles erstunken und erlogen" mit Linda Zervakis ist am Mittwochabend mit ausbaufähigen Quoten bei ProSieben gestartet. Nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 21:21 Uhr für die Nachrichten-Satire, darunter 360.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte das für einen soliden, aber letztlich auch recht unspektakulären Marktanteil von 8,2 Prozent. "Fake News" lag damit aber zumindest über den Werten, die zuletzt "Bratwurst & Baklava" und die "Quatsch Comedy Show" auf diesem Sendeplatz verzeichneten.

Rückenwind kam einmal mehr von "TV total", das zuvor jedoch mit 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die niedrigste Reichweite seit gut zwei Monaten hinnehmen musste. In der Zielgruppe blieb der Marktanteil mit 12,6 Prozent allerdings stabil - um 20:15 Uhr war ProSieben somit Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen. Am späten Abend sah es dagegen umso schlechter aus: "Die nervigsten Social-Media-Phänomen" kamen nach den "Fake News" nicht über 3,4 Prozent Marktanteil hinaus, ehe "Darüber staunt die Welt" sogar nur noch 2,8 Prozent schaffte.

Gute Quoten fuhr dagegen Sat.1 mit dem Staffel-Finale von "The Taste" ein, auch wenn ein zweistelliger Marktanteil erneut verfehlt wurde - wenn auch denkbar knapp. Mit 9,9 Prozent verbuchte die Kochshow am Mittwochabend in der Zielgruppe einen neuen Bestwert in diesem Jahr, insgesamt schalteten im Schnitt 1,06 Millionen Menschen ein. Damit lag Sat.1 zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen klar vor RTL, wo eine alte Folge von "Mario Barth deckt auf!" sowie "RTL Direkt" nicht über schwache 7,3 Prozent Marktanteil hinauskamen. Später am Abend blieb auch "Stern TV" mit 7,7 Prozent ziemlich blass.

Auf Augenhöhe mit RTL bewegte sich übrigens Sport1, das mit der Darts-WM diesmal starke 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete und den Tagesmarktanteil auf stolze 3,9 Prozent schraubte. Zum Vergleich: RTLzwei schaffte am Mittwoch gerade mal 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und blieb in der Primetime chancenlos. Lediglich 1,7 Prozent Marktanteil verbuchte der Spielfilm "Holiday Hotline: Bei Anruf Liebe". Deutlich gefragter war dagegen Kabel Eins, wo "Der Knochenjäger" mit 5,7 Prozent überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;