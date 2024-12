am 20.12.2024 - 09:15 Uhr

Wer teure Fußball-Rechte an europäischen Wettbewerben erwirbt, kauft ein Stück weit immer die Katze im Sack - schließlich ist zu dem Zeitpunkt noch nicht abzusehen, welche Mannschaften sich eigentlich qualifizieren und wie weit diese kommen. Eintracht Frankfurt hat RTL da in den letzten Jahren schon mehrfach viel Freude bereitet und auch in diesem Jahr schon den ein oder anderen erfolgreichen Abend. Wenn allerdings Heidenheim aufläuft, dann steht RTL vor einem Problem.

Denn die Fanbase des Clubs ist einfach zu gering, um ausreichende Reichweiten für die Primetime des größten Privatsenders zu garantieren. Aus dieser Not heraus setzte man zum zweiten Mal in diesem Jahr daher auf eine Konferenz, doch auch die dort ebenfalls eingebrachte Partie des schon fürs Weiterkommen qualifizierten FC Chelsea gegen die Shamrock Rovers besaß nur begrenzte Zugkraft.

Und so hat RTL den bislang schwächsten Europa-Fußballabend dieser Saison hinter sich. Während der ersten Halbzeit sahen im Schnitt 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, nach der Halbzeitpause kam dann kaum noch jemand dazu, die Reichweite blieb mit 1,57 Millionen fast unverändert. Die Marktanteile beliefen sich beim Gesamtpublikum auf zunächst 6,2 und dann 8,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil während der zweiten Halbzeit sogar noch von zunächst 6,6 auf 6,4 Prozent zurück und lag damit weit unter dem RTL-Normalniveau. Bei den 14- bis 59-Jährigen war das Niveau mit 6,2 und 6,6 Prozent ähnlich.

Nachdem schon der Live-Fußball nicht punkten konnte, überrascht es dann auch nicht weiter, dass die nachfolgende Highlights-Sendung ab 23 Uhr ebenfalls unterging und nicht über 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;