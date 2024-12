am 20.12.2024 - 09:44 Uhr

Das Ende des "ARD-Buffets" war im Grunde schon seit der Entscheidung, das "Mittagsmagazin" auf zwei Stunden zu verlängern, besiegelt. Trotzdem gab es nochmal ein Jahr Zugabe auf einem früheren Sendeplatz - doch auch diese Ehrenrunde ist nun vorbei, am Donnerstag lief das 1998 gestartete Format zum letzten Mal im Ersten. Die Vorverlegung hat die Sendung in ihrem letzten Jahr dabei nochmal deutlich Reichweite und auch Marktanteile gekostet.

Im Schnitt kam die Sendung in ihrem letzten Jahr noch auf rund 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, während man im Jahr zuvor noch an der 700.000er-Marke gekratzt hatte. Und der durchschnittliche Marktanteil sank um rund zwei Prozentpunkte auf 8,4 Prozent. Doch immerhin: Die letzte Woche war nun mit einem Reichweitenschnitt von 0,49 Millionen die stärkste seit März. Die allerletzte Sendung lag mit 0,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar noch leicht darüber. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum blieb mit 9,8 Prozent trotzdem einstellig, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,2 Prozent Marktanteil erzielt.

Mit dem "K1 Magazin" ist noch ein weiteres langjähriges Format, das sogar noch ein paar Monate mehr auf dem Buckel hat, am Donnerstag zum letzten Mal gelaufen. Die Quoten fielen hier unspektakulär aus: 410.000 sahen zu, das lag in etwa im Jahresschnitt. Der Marktanteil belief sich auf 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuvor hatte "Rosins Restaurants" Kabel Eins aber schon gute 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe beschert. 0,54 Millionen Personen sahen hier insgesamt im Schnitt zu.

Sicherlich nicht auf eine ähnlich lange Lebenszeit wird das Format "Destination X" kommen. Dort endete die erste Staffel zwar nicht am Tiefpunkt, mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man aber natürlich bei ProSieben bei Weitem nicht zufrieden sein. 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die letzte Folge. Zuvor war schon das "Große Promi-Büßen" nicht über 4,1 Prozent hinaus gekommen. Deutlich zufriedener dürfte man da bei RTLzwei sein, wo der Film "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" um 20:15 Uhr gute 5,4 Prozent Marktanteil erzielen konnte. "Der Grinch" kam bei Vox in der klassischen Zielgruppe auf 6,7 Prozent.

Marktanteils-Trend: Destination X Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;