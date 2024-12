Die TV-Nutzung liegt am 24. Dezember generell nicht besonders hoch, insbesondere was den Vorabend und früheren Abend anbelangt - das hat sich wenig überraschend auch 2024 nicht geändert. Und wenn der Fernseher läuft, dann werden die Klassiker zu Weihnachten eingeschaltet - auch hier ähnelt der Heiligabend 2024 wieder den vergangenen Jahren. Und das heißt: "Kevin - Allein zu Haus" war auch diesmal das beim jungen Publikum mit Abstand gefragteste Programm.

Ganz so hoch wie im letzten Jahr stiegen die Quoten diesmal zwar nicht, mit 0,72 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern bescherte Kevin Sat.1 aber wieder hervorragende 22,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt hatten 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. "Der Polarexpress" konnte den Marktanteil im Anschluss dann allerdings nicht halten, hier ging es auf 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen runter.

Weil es für Sat.1 tagsüber zeitweise richtig schlecht aussah - Tiefpunkt waren die 2,5 Prozent Marktanteil für "Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse" ab 15:40 Uhr - reichte es am Ende trotz der Primetime-Dominanz auch nicht für die Tagesmarktführung beim jungen Publikum, die ging stattdessen an RTL, das mit "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" um 20:15 Uhr zwar nur auf 8,1 Prozent kam, dafür aber am Nachmittag mit "Schöne Bescherung" schon 20,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 0,92 Millionen sahen hier insgesamt zu.

Die insgesamt meistgesehene Sendung des Tages war abseits der "Tagesschau", die um 20 Uhr immerhin 2,88 Millionen Menschen ins Erste lockte, "Weihnachten bei Hoppenstedts" von Loriot. Dafür reichten 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 16,2 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 17,3 Prozent Marktanteil übrigens sogar noch etwas stärker aus. Wie "Familie Heinz Becker" Weihnachten beging, verfolgten im Anschluss noch 1,38 Millionen Personen. Zuvor waren beim Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" schon 1,66 Millionen mit dabei, die Marktanteile betrugen 14,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Richtig gut sah es zur Mittagszeit auch schon für "Michel in der Suppenschüssel" und "Michel muss mehr Männchen machen" im ZDF aus: Die beiden Filme holten sehr gute 19,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und belegten beim jungen Publikum im Tagesranking die Plätze 2 und 3 nach "Kevin". Ab 11:53 Uhr waren insgesamt 1,31 Millionen, ab 13:24 Uhr dann 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit an Bord.

Ein richtig guter Tag war es unterdessen auch für Kabel Eins, das einen Tagesmarktanteil von 6,0 Prozent beim jungen Publikum einfahren konnte. Highlight des Tages war "Richie Rich", das am Nachmittag fast die 10-Prozent-Marke erreichte, am Abend lief es auch für "Indiana Jones und der Tempel des Todes" gut, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe belief sich auf 7,1 Prozent. Damit lag man auf Augenhöhe mit ProSieben, das mit "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" auf 7,2 Prozent kam. Weil es hier tagsüber aber gar nicht gut aussah, sortierte sich ProSieben mit einem Tagesmarktanteil von nur 5,3 Prozent nur auf Rang 7 ein.

Von den größeren Sendern lag nur noch RTLzwei dahinter, das mit der Entscheidung, an Weihnachten auf die Sozialdoku "Hartz und Herzlich" zu setzen, aber trotzdem ganz gut fuhr. Um 20:15 Uhr lag die Sendung bei 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am Vorabend waren sogar 4,9 Prozent drin. Am späteren Abend ließ "Blade 2" den Marktanteil dann sogar noch auf 6,1 Prozent steigen. Vox konnte mit "Eine zauberhafte Nanny" zwar am Vorabend mit 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 14-49 punkten, "Ein zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer" kam um 20:15 Uhr dann aber nur auf 5,1 Prozent, eine Wiederholung des Films vom Vorabend danach auf 3,7 Prozent.

