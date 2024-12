Für viele gehört die "Helene Fischer Show" inzwischen zu Weihnachten wie Geschenke, Gans und Plätzchen. In diesem Jahr allerdings erreichte die ZDF-Show am 1. Weihnachtstag deutlich weniger Menschen als gewöhnlich. Schalteten in der Vergangenheit regelmäßig mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, so wurde diesmal nicht nur diese Marke verfehlt, sondern überraschend sogar die Vier-Millionen-Hürde.

Durchschnittlich waren diesmal nur 3,61 Millionen Fans ab 20:15 Uhr im ZDF dabei - so wenige wie noch nie seit dem Start der "Helene Fischer Show" vor 13 Jahren. Das reichte allerdings gleichwohl für einen überzeugenden Marktanteil von 16,1 Prozent und die Marktführerschaft beim Gesamtpublikum - mehr Menschen erreichten am Mittwoch nur die "Tagesschau" und die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten im Ersten.

Deutlich nach unten gingen die Quoten der "Helene Fischer Show" zudem beim jungen Publikum: Stellte die Ausgabe des vergangenen Jahres mit mehr als 21 Prozent noch einen neuen Bestwert auf, so sorgten 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren nun für 15,0 Prozent Marktanteil - ein Wert, der natürlich trotzdem noch deutlich über dem Senderschnitt liegt. An "Kevin - Allein in New York" kam Helene Fischer jedoch nicht vorbei.

Einigermaßen ernüchternd startete unterdessen die neue Serie "Ronja Räubertochter", deren erste drei Folgen ab 20:15 Uhr im Ersten zu sehen waren, aber offensichtlich nicht jeden restlos überzeugten. 2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Episode, bei den zweiten waren schon nur noch 2,48 Millionen dabei. Ab 21:39 Uhr zählte "Ronja Räubertochter" sogar lediglich 2,28 Millionen Menschen. Der Marktanteil ging von 11,7 auf 9,6 Prozent zurück, bei den 14- bis 49-Jährigen sank der Wert im Laufe des Abends von 9,2 auf 7,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;