Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt entschied die ARD vor einer Woche, die eigentlich für den Samstagabend geplante Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" zu verschieben. Zu sehen war sie stattdessen nun auf dem ungewöhnlichen Sendeplatz am Freitagabend, wo die Show allerdings erneut recht deutlich unter der Marke von drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag. Durchschnittlich 2,69 Millionen entschieden sich für die Sendung mit Barbara Schöneberger, sodass der Marktanteil bei 12,2 Prozent lag.

Mit dem Tagessieg hatte "Verstehen Sie Spaß?" somit nichts zu tun - der ging stattdessen an das Krimi-Crossover im ZDF, das sogar gefragter war als der "Tatort" am Abend zuvor. So erreichte "Die Chefin" um 21:15 Uhr im Schnitt 6,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf starke 26,1 Prozent Marktanteil trieben, nachdem zuvor schon "Jenseits der Spree" mit 6,03 Millionen Personen einen neuen Bestwert markierte und 25,3 Prozent Marktanteil verzeichnete.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die beiden ZDF-Serien jeweils auf 7,5 Prozent Marktanteil. Hier hatte hingegen "Verstehen Sie Spaß?" die Nase vorn: Mit fast einer halben Million junger Zuschauerinnen und Zuschauer erzielte die ARD-Show einen Marktanteil von 11,0 Prozent - nur die "Tagesschau" war am Freitag noch gefragter. Die unerwartete Spaß-Konkurrenz traf dabei nicht zuletzt die private Show-Konkurrenz: So mussten sich "Die besten Comedians Deutschlands" in Sat.1 mit 8,0 Prozent Marktanteil begnügen, während eine Wiederholung der "Ultimativen Chart Show" bei RTL sogar gerade mal 5,9 Prozent schaffte.

RTL fiel damit in der Zielgruppe noch hinter RTLzwei zurück, das mit "Pearl Harbor" auf sehr gute 6,5 Prozent Marktanteil schaffte. Auch "Die Tribute von Panem" lagen bei Kabel Eins mit 5,9 Prozent auf Augenhöhe mit RTL. Wenig zu holen gab's zudem für den Spielfilm "Snow White and the Huntsman", der bei Vox lediglich 4,7 Prozent erzielte. ProSieben kratzte mit "Der Herr der Ringe - Die zwei Türme" dagegen an der Zweistelligkeit und überzeugte mit 9,7 Prozent Marktanteil als größter Verfolger von "Verstehen Sie Spaß?". Insgesamt schalteten 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

"Welke & Pastewka" schwächer als im Vorjahr

Später am Abend meldete sich im ZDF übrigens noch "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!" zurück. Die Nostalgie-Show schnitt dabei allerdings etwas schwächer ab als vor einem Jahr, kam diesmal mit 2,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 12,9 Prozent Marktanteil sowie 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Jan Böhmermanns "Hallo Spencer - Der Film" hielt anschließend noch 540.000 Personen vor dem Fernseher - deutlich mehr als jüngst zur besten Sendezeit bei ZDFneo. Die Marktanteile gingen jedoch auf 6,2 Prozent und 4,8 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;