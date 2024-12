Nach der kurzen Weihnachtspause fliegen seit Freitag wieder die Pfeile im Ally Pally. Mit Blick auf die Quoten machte Sport1 fast nahtlos dort weiter, wo der Sender am Montag aufgehört hatte und erzielte erneut Spitzenwerte, wie schon der Blick auf die Tagesmarktanteile zeigt. Mit durchschnittlich 6,7 Prozent setzte sich der Spartensender auf den dritten Platz in der Zielgruppe - noch vor RTL, Sat.1 oder Vox.

Insbesondere für die Nachmittags-Session lief es prächtig. Diese brachte es mit 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf einen fulminanten Marktanteil von 12,2 Prozent und machte Sport1 auf diese Weise über Stunden hinweg zum Marktführer. Insgesamt fieberten 510.000 Menschen vor dem Fernseher mit. Am Abend zählte der Sender sogar 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 400.000 aus der Zielgruppe. Hier lag der Marktanteil bei stolzen 9,9 Prozent – weit mehr als etwa RTL verzeichnete.

Einen sehr starken Tag erwischte aber auch ZDFneo. Während die Spielfilme "Jurassic Park", "Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee" und "Lake Placid" am Abend für Marktanteile zwischen 2,9 und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten, trieb "Die Schwarzwaldklinik" die Werte am Vorabend auf bis zu 6,1 Prozent. Noch besser sah es zuvor jedoch für einen weiteren Serien-Klassiker aus: "Ich heirate eine Familie" markierte am frühen Nachmittag mit 8,6 Prozent Marktanteil einen Spitzenwert beim jungen Publikum. Insgesamt zog die Reichweite der Serie im Laufe des Tages auf bis zu 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Der Lohn war ein Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Aber auch ZDFinfo erwischte mit 2,3 Prozent wieder einen sehr guten Tag. Gleiches gilt für Kabel Eins Doku, das sogar auf 2,4 Prozent in der Zielgruppe kam. Hier sorgten vor allem zahlreiche Folgen der Dokusoap "Australian Gold - Schatzsuche Down Under" für schöne Erfolge - in der Daytime, aber auch am Abend, wo die Reichweite zeitweise bei mehr als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;