Dieter Nuhrs Jahresrückblick war ein voller Quoten-Erfolg für die ARD - und im Nachgang konnte die Reichweite sogar noch kräftig gesteigert werden. Durch zeitversetzte Nutzung konnten weitere 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt werden. Ein größeres Plus gelang in der Woche vom 16. bis 22. Dezember keinem anderem Format - auch, weil die sonst haushoch führende "heute-show" schon pausierte. Unterm Strich erreichte "Nuhr 2024" dadurch 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es sogar um 1,5 Prozentpunkte nach oben, sodass hier 11,5 Prozent erzielt wurden.

Fast genauso viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie Nuhr sammelte nachträglich auch der ZDF-Thriller "Gletschergrab" ein. Dessen Reichweite erhöhte sich um 440.000 Personen auf 2,56 Millionen. Der Marktanteil konnte damit um 2,0 Prozentpunkte ausgebaut werden - das war das größte nachträgliche Marktanteils-Plus der Woche. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen führte "Gletschergrab" übrigens dieses Ranking an: Hier betrug das Plus sogar 2,3 Prozentpunkte, sodass der Film letztlich auf einen Marktanteil von 9,0 Prozent beim jungen Publikum kam.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Nuhr 2024 - Der Jahresrückblick 19.12.

21:45 4,24

(+0,46) 19,3%

(+1,3%p.) 0,52

(+0,09) 11,5%

(+1,5%p.) Gletschergrab 16.12.

22:21 2,56

(+0,44) 17,2%

(+2,0%p.) 0,26

(+0,08) 9,0%

(+2,3%p.) Friesland - Sturmmöwen 21.12.

20:28 6,48

(+0,33) 25,4%

(+0,3%p.) 0,51

(+0,08) 10,1%

(+1,1%p.) Let's Dance - Die große Weihnachtsshow 20.12.

20:15 2,53

(+0,29) 11,7%

(+0,9%p.) 0,51

(+0,05) 11,3%

(+0,5%p.) Der kleine Lord 20.12.

20:16 4,87

(+0,27) 18,3%

(+0,2%p.) 0,82

(+0,07) 15,1%

(+0,3%p.) Bauer sucht Frau 16.12.

20:14 3,24

(+0,25) 12,7%

(+0,5%p.) 0,61

(+0,06) 11,9%

(+0,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 19.12.

18:48 2,25

(+0,24) 11,3%

(+0,9%p.) 0,29

(+0,08) 8,7%

(+1,9%p.) Tatort: Fährmann 22.12.

20:15 7,02

(+0,24) 24,3%

(-0,3%p.) 1,00

(+0,08) 16,2%

(+0,2%p.) Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz 19.12.

20:16 6,57

(+0,22) 25,6%

(-0,1%p.) 0,48

(+0,03) 9,6%

(+0,1%p.) Jenseits der Spree 20.12.

20:15 4,73

(+0,20) 17,9%

(-0,1%p.) 0,32

(+0,01) 6,0%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.12.-22.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zu den Gewinnern der Woche gehörte aber auch die Weihnachtsshow von "Let's Dance" bei RTL. Deren Reichweite zog durch zeitversetzte Nutzung um 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, sodass nun im Schnitt 2,53 Millionen Menschen mit dabei waren. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbesserte sich der Marktanteil auf 11,3 Prozent. Auch die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" legte noch zu und kam mit der vorletzten Folge der Staffel doch noch deutlich über die Marke von drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Erfreulich auch das Plus für "The Taste" in Sat.1: Mit dem Staffel-Finale war nachträglich noch ein zweistelliger Marktanteil in der Zielgruppe drin - dank eines kräftigen Zugewinns lag der Marktanteil der Kochhow bei 11,4 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt. Blickt man auf die Sendungen mit den größten Marktanteils-Zugewinnen bei den 14- bis 49-Jährigen, dann dominieren hinter "Gletschergrab" aber vor allem Dailysoaps, allen voran zwei Folgen der "Spreewaldklinik", für die es um jeweils 2,1 Prozentpunkte nach oben ging. Auch jeweils zwei Folgen von "GZSZ" und "Alles was zählt" schafften es ins Ranking.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gletschergrab 16.12.

22:21 2,56

(+0,44) 17,2%

(+2,0%p.) 0,26

(+0,08) 9,0%

(+2,3%p.) Die Spreewaldklinik 17.12.

18:59 0,82

(+0,15) 3,9%

(+0,6%p.) 0,15

(+0,08) 4,5%

(+2,1%p.) Die Spreewaldklinik 18.12.

18:58 0,80

(+0,13) 4,1%

(+0,5%p.) 0,14

(+0,07) 4,9%

(+2,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 19.12.

18:48 2,25

(+0,24) 11,3%

(+0,9%p.) 0,29

(+0,08) 8,7%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 19.12.

19:38 2,09

(+0,13) 9,2%

(+0,4%p.) 0,73

(+0,11) 17,5%

(+1,8%p.) Markus Lanz 18.12.

23:14 1,30

(+0,12) 12,5%

(+0,6%p.) 0,22

(+0,06) 9,7%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 18.12.

19:38 2,01

(+0,12) 9,1%

(+0,4%p.) 0,66

(+0,09) 17,8%

(+1,6%p.) Alles was zählt 19.12.

19:07 1,66

(+0,09) 8,2%

(+0,2%p.) 0,45

(+0,09) 13,2%

(+1,6%p.) Alles was zählt 18.12.

19:07 1,69

(+0,10) 8,6%

(+0,3%p.) 0,46

(+0,08) 15,3%

(+1,5%p.) The Taste 18.12.

20:14 1,23

(+0,17) 5,8%

(+0,6%p.) 0,49

(+0,10) 11,4%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.12.-22.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;