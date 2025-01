am 02.01.2025 - 08:37 Uhr

Das Erste hat nicht nur starke Quoten am Silvesterabend eingefahren, sondern war auch zum Start ins neue Jahr überaus erfolgreich. Einen starken Tagesmarktanteil von 17,1 Prozent erzielte der Sender beim Gesamtpublikum, weil Krimis und Wintersport über Stunden hinweg erfolgreich waren.

So erreichte der neue "Tatort" aus Ludwigshafen im Schnitt 7,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 27,3 Prozent entsprachen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der Film mit 15,6 Prozent Marktanteil in der Primetime an die Spitze. Im Anschluss hielt zudem noch "Kommissar Van der Valk" durchschnittlich 3,40 Millionen Menschen vor dem Fernseher.

Tagsüber erwies sich indes erwartungsgemäß die Vierschanzentournee als Abräumer, auch wenn ein paar Fans weniger mitfieberten als vor einem Jahr. Doch 4,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den ersten Durchgang, den zweiten verfolgten sogar 5,43 Millionen. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei sehr guten 30,8 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen noch 20,6 Prozent erzielt wurden.

Zuvor sorgte im ZDF schon das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker für Spitzen-Quoten: 2,74 Millionen Personen starteten mit dem traditionellen Konzert ins neue Jahr und sorgten für 21,8 Prozent Marktanteil. Selbst beim jungen Publikum lief es mit 12,8 Prozent richtig gut. Am Abend konnte sich der Sender darüber hinaus auf das "Traumschiff" verlassen, das im Vergleich zum Vorjahr leicht zulegte und mit 5,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 19,1 Prozent Marktanteil kam, während bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls überzeugende 13,0 Prozent eingefahren wurden.

Zufrieden kann man in Mainz außerdem mit der Performance von ZDFneo sein: Mehrere Edgar-Wallace-Filme trieben dort die Reichweite tagsüber auf bis zu 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. aneben erzielten zwei "Ghostbusters"-Filme am Abend noch Marktanteile von 2,1 und 2,5 Prozent beim jungen Publikum.

