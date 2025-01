am 02.01.2025 - 13:14 Uhr

Die "Tagesschau" um 20 Uhr gehört noch immer für viele Millionen zum alltäglichen Ritual, um sich über die Geschehnisse des Tages auf den aktuellen Stand bringen zu lassen. Mit im Schnitt allabendlich 9,549 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es auch 2024 die mit großem Abstand meistgesehene Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Reichweite sogar wieder leicht um rund 80.000 an, der Marktanteil lag nun bei 40,5 Prozent nach 38,8 Prozent im Vorjahr. Berücksichtigt sind hier nicht nur die Ausstrahlungen im Ersten, sondern auch in weiteren Programmen wie den Dritten, Phoenix und 3sat. Über diese Sender wird fast die Hälfte der Reichweite erzielt. Abrufe über die Mediathek, tagesschau.de und die tagesschau-App sind hingegen nicht enthalte - tatsächlich ist die Zahl der erreichten Personen also noch höher.

Nachdem es 2023 allgemein einen merklichen Rückgang der Reichweite der TV-Nachrichten gab, nachdem die Jahre zuvor von Corona und dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs geprägt waren, blieben sie 2024 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt recht stabil. Hinter der "Tagesschau" folgten "heute" (ZDF und 3sat) mit 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (-70.000), "RTL aktuell" mit 2,65 Millionen (-50.000), die "Sat.1 Newstime" mit 0,73 Millionen (-60.000) und die "ProSieben Newstime" mit 0,31 Millionen (-80.000).

Auch in der jüngeren Altersgruppe war die "Tagesschau" mit Abstand am Gefragtesten, 1,37 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden hier allabendlich erreicht, was 30,0 Prozent Marktanteil entsprach. Dahinter folgte "RTL aktuell" mit 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einem Marktanteil von 15,8 Prozent. "heute" platzierte sich mit 0,29 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern (9,1 Prozent Marktanteil) noch vor den Nachrichten von Sat.1 (0,21 Millionen / 5 Prozent Marktanteil) und ProSieben (0,18 Millionen / 7,8 Prozent Marktanteil).

Am späteren Abend liegt das "heute-journal" vorn

Blickt man in den späteren Abend, dann dominierte auch 2024 wieder das "heute-journal", das um 21:45 Uhr einen verlässlichen Einschaltimpuls fürs ZDF bedeutet. Im Schnitt sahen in diesem Jahr 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Die "Tagesthemen" kamen im Jahresmittel auf eine Durchschnitts-Reichweite von 2,48 Millionen. Dass die Zahlen bei beiden Sendungen deutlich über den Vorjahreswerten lagen, ist teils auf die hohen Werte während der Halbzeit-Pausen während der Fußball-EM zurückzuführen.

"RTL direkt" hatte diesen Boost nicht - und die Vergleichbarkeit ist ohnehin eingeschränkt, weil die Sendung erheblich seltener läuft - freitags bis sonntags beispielsweise generell gar nicht. Im Schnitt sahen hier 2024 1,49 Millionen zu, das waren rund 100.000 weniger als noch im Jahr zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Rennen enger. Dass anders als im Vorjahr auch hier das "heute-journal" (0,58 Millionen) vor den "Tagesthemen" (0,47 Millionen) und "RTL direkt" (0,4 Millionen) führt, hängt ebenfalls ein Stück weit mit dem Halbzeitpausen-Effekt zusammen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;