Die Übertragung der Darts-WM erweist sich für Sport1 auch in diesem Jahr wieder als ein gigantischer Erfolg und katapultierte den Sender am Donnerstagabend in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen an die Spitze. 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen ab 20:40 Uhr im Schnitt zu, das sorgte für einen Marktanteil von 21,0 Prozent. Nur die "Tagesschau" um 20 Uhr erreichte am Donnerstag noch mehr junges Publikum, in ihrem Timeslot lag die Darts-WM bei Sport1 dann aber meilenweit vor jeglicher Konkurrenz.

Insgesamt hatten 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, auch beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil mit 8,2 Prozent damit bei einem Vielfachen der üblichen Sport1-Werte. Nun darf man gespannt sein, ob beim Finale der nächste Rekord purzelt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aus dem vergangenen Jahr (19,3 Prozent) wurde dabei diesmal schon beim Halbfinale übertrumpft, insgesamt hatten damals aber sogar 1,91 Millionen eingeschaltet.

Ab 19:11 Uhr zeigte Sport1 bereits seinen Countdown zur Darts-WM und erreichte damit immerhin im Schnitt 290.000 Personen. der Marktanteil lag mit 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auch hier schon klar über den Sender-Normalwerten. Auf den gesamten Tag gesehen kam Sport1 auf einen Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und musste sich damit nur RTL geschlagen geben, wo man mit 8,7 Prozent allerdings nicht allzu glücklich sein dürfte.

Am Donnerstagabend enttäuschte dort eine neue Ausgabe von "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy" mit 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Vor allem dürfte RTL wurmen, dass es bei den 14- bis 59-Jährigen mit nur 6,6 Prozent Marktanteil noch deutlich schlechter aussah. 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Danach kam eine Wiederholung von Sascha Grammels Bühnenprogramm "Fast fertig!" auf 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,1 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;