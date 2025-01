Es hatte sich bereits angedeutet: Nachdem schon die beiden Halbfinals der Darts-WM am Donnerstag die Marke von 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe übersprangen, konnte dieser Wert vom Finale noch einmal übertroffen werden. Das Spiel zwischen Luke Littler und Michael Van Gerwen sorgte am Freitagabend für neue Rekordwerte bei Sport1 und katapultierte den Spartsender in der Primetime abermals an die Spitze.

Mit durchschnittlich 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte die Live-Übertragung ab 21:07 Uhr im Schnitt herausragende 23,3 Prozent Marktanteil - keine andere Sendung erreichte am Freitag mehr junge Menschen als das Finale der Darts-WM. RTL kam als stärkster Verfolger zur besten Sendezeit auf eine nicht einmal halb so hohe Reichweite wie Sport1, dessen Senderschnitt für gewöhnlich bei weniger als einem Prozent liegt.

Doch es waren nicht nur die jungen Fans, die das Finale einschalteten: Die Gesamt-Reichweite von Sport1 schnellte am Freitagabend auf 2,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das waren noch einmmal eine halbe Million mehr als am Abend zuvor und sorgte hier für ebenfalls beachtliche 9,7 Prozent Marktanteil. In der Spitze zählte das Finale nach Angaben des Senders sogar bis zu 3,1 Millionen Fans.

Die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe verpasste Sport1 letztlich aber, auch wenn der Sender mit 8,1 Prozent Marktanteil einmal mehr einen wahrlich herausragenden Tag erwischte und sich noch knapp vor ProSieben setzte. An der Spitze lag jedoch RTL mit 9,7 Prozent. Tatsächlich schlugen sich die Kölner auch am Abend angesichts der Darts-Konkurrenz durchaus wacker und erreichten mit dem Promi-Special von "Ninja Warrior Germany" gute 11,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sat.1 erzielte mit "Die besten Comedians Deutschlands" ebenso wie "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" bei ProAcht noch 8,7 Prozent in der Zielgruppe. Dahinter rangierte "Wo die Liebe hinfällt" bei Vox mit 5,7 Prozent, gefolgt vom Spielfilm "Hangover", der RTLzwei ordentliche 4,7 Prozent einbrachte. Für Kabel Eins gab's hingegen nichts zu holen: Dort bewegte sich die Serie "Three Pines" um 20:15 Uhr mit gerade mal 0,8 Prozent Marktanteil auf desolatem Niveau und lag noch weit hinter RTL Super, wo "Eine zauberhafte Nanny" mit 3,3 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 770.000 Personen überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;