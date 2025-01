am 06.01.2025 - 09:11 Uhr

Der "Tatort" ist mit hervorragenden Quoten auf seinem angestammten Sendeplatz am Sonntagabend ins Jahr 2025 gestartet. Am 1. Januar, einem Mittwoch, sahen noch etwas weniger als acht Millionen Menschen zu - jetzt waren es fast zehn. 9,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die Folge aus Köln mit dem Titel "Restschuld". Keine andere Sendung verzeichnete am Sonntag eine höhere Reichweite, der Marktanteil lag bei herausragenden 35,3 Prozent. Eine höhere Gesamtreichweite erzielte das Kölner Team zuletzt im Oktober 2022.

Und auch beim jungen Publikum waren Max Ballauf und Freddy Schenk nicht zu schlagen, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden 22,6 Prozent Marktanteil gemessen. 1,30 Millionen Menschen in diesem Alter sahen sich den Film an. Zwei Folgen von "Kommissar Wisting" hielten den Gesamt-Marktanteil im Anschluss noch bei über 16 Prozent, beim jungen Publikum gingen die Werte allerdings auf 6,0 und 5,3 Prozent zurück.

Durch den starken "Tatort" sicherte sich Das Erste am Sonntag aber auch die Tagesmarktführerschaft, bei 15,9 Prozent Tagesmarktanteil lag der Sender. Das ZDF kam am Sonntag auf 13,4 Prozent. Ziemlich genau auf diesem Niveau lag "Inga Lindström" in der Primetime: 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 13,5 Prozent. Das Finale von "Vienna Blood" kam später aber nur noch auf 8,6 Prozent, 1,44 Millionen sahen zu.

Auch "Terra X History" blieb am späten Abend im einstelligen Bereich hängen, in der Daytime sorgten allerdings einige Wintersport-Übertragungen für hervorragende Quoten - allen voran die Quali zum letzten Springen der Vierschanzentournee. Ab 16:30 Uhr wurde die Übertragung von 3,59 Millionen Menschen gesehen, das führte zu 21,8 Prozent Marktanteil. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Quali mit 12,6 Prozent erfolgreich.

