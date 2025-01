Es war eine große Überraschung, als Sat.1 ankündigte, Oliver Geissen würde beim Sender eine Rankingshow präsentieren. Der Moderator also, der in den vergangenen Jahren vor allem mit RTL in Verbindung gebracht wurde - und dort mit der "Ultimativen Chartshow" ja auch eine Rankingshow präsentierte. Mit mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern und etwas weniger als 7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war "Unsere Lieblinge" 2024 zwar kein großer Erfolg, aber das solide Ergebnis reichte für eine Fortsetzung.

Jetzt hat sich Oliver Geissen allerdings mit deutlich schlechteren Werten zurückgemeldet. Nur noch 470.000 Menschen sahen die "Die unvergesslichsten Augenblicke im neuen Jahrtausend", das ist ein deutliches Reichweiten-Tief. Im vergangenen Jahr sahen immer mindestens 870.000 Personen zu. Und auch mit dem Marktanteil in Höhe von 3,6 Prozent kann man in Unterföhring überhaupt nicht zufrieden sein. Der Film "Mein Blind Date mit dem Leben" kam später sogar nur noch auf 3,1 Prozent.

Aber auch ProSieben, das in diesen Tagen ProAcht heißt, hatte Probleme. "TV Total - Aber mit Gast" steigerte sich im Vergleich zur der Folge, die zwischen Weihnachten und Neujahr zu sehen war, zwar wieder, mit nur 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war der Erfolg aber trotzdem überschaubar. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 7,2 Prozent. "Chris Du das hin?" fiel später noch auf 6,1 Prozent, "Das Duell um die Geld" auf 6,0 Prozent.

Recht zufrieden mit dem Primetime-Programm kann man bei Kabel Eins sein: "Man of Steel" erzielte eine Reichweite in Höhe von 650.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 6,1 Prozent. Am Vorabend startete derweil "Mein Lokal, Dein Lokal" ins neue Jahr - und nicht nur das. Ab diesem Jahr gibt’s in dem Format bekanntlich ein neues Köche-Trio. Zum Auftakt sahen ab 18 Uhr im Schnitt 520.000 Menschen zu, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 4,5 Prozent. 2024 kam "Mein Lokal, Dein Lokal" im Schnitt auf mehr als 5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;