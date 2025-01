Die ZDF-Event-Serie "Der Palast" hat sich überraschend schwach zurückgemeldet. Die ersten zwei Folgen, die schon seit kurz vor Weihnachten in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitstehen, erreichten bei ihrer linearen Erstausstrahlung nur noch 2,96 und 2,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor zwei Jahren erreichte die erste Folge der Serie noch mehr als sechs Millionen Personen, auch damals wurde die Serie vorab in der Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Der krasse Verlust jetzt ist also durchaus ungewöhnlich.

Mit 11,5 und 11,9 Prozent Marktanteil lagen die beiden Folgen am Montagabend unter dem Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von weniger als 5 Prozent richtig schlecht. Die ermittelten Quoten sind ein ganz schlechtes Omen für die kommenden zwei Abende: Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch will das ZDF jeweils zwei weitere Folgen zur besten Sendezeit zeigen.

Die reichweitenstärkste ZDF-Sendung lief am Montag übrigens am Nachmittag: Es war das vierte Springen der Vierschanzentournee. 4,34 Millionen Menschen sahen zu, das entsprach 27,3 Prozent Marktanteil. Auch beim jungen Publikum wurden hervorragende 21,8 Prozent gemessen. Im Anschluss an "Der Palast" steigerte sich zudem das "heute journal" noch auf 3,63 Millionen - das ließ den Gesamt-Marktanteil auf 16,0 Prozent steigen.

Den Primetime-Sieg sicherte sich angesichts der ZDF-Schwäche allerdings Das Erste. Dort lief zur besten Sendezeit ein "Großstadtrevier"-Spielfilm - und das durchaus erfolgreich. 5,08 Millionen Menschen sorgten für 20,0 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum war der Streifen extrem erfolgreich, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 12,0 Prozent - nur "Wer wird Millionär?" war noch erfolgreicher unterwegs. Zwei Folgen von "Kommissar Wisting" unterhielten später noch 2,55 und 2,16 Millionen Menschen, das ließ den Gesamt-Marktanteil auf 12,1 bzw. 13,2 Prozent sinken.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;