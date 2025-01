Schon im vergangenen Jahr hat "Murmel Mania" in Sat.1 nicht an frühere Erfolge anknüpfen können, als das Format noch bei RTL zu sehen war. Am Mittwoch ist nun die neue Staffel der Murmelshow gestartet - dabei stellte sie prompt neue Tiefstwerte auf. Auf dem neuen Sendeplatz, bislang war die Show in Sat.1 freitags zu sehen, schalteten nur noch 800.000 Menschen ein - weniger waren es in der Geschichte des Formats überhaupt noch nicht.

Aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen interessierten sich 220.000 Menschen für die Murmeln, das entsprach schwachen 5,0 Prozent Marktanteil. Und weil beim Sender am Mittwoch auch sonst nur wenig zusammenlief, erreichte Sat.1 einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,1 Prozent. In der Primetime musste man sich sogar RTLzwei geschlagen geben: Das Comeback der "Wollnys" sahen 230.000 und 260.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 4,9 und 6,1 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug jeweils 560.000.

Deutlich besser lief es zur besten Sendezeit für ProSieben: "TV Total" verzeichnete 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, von denen 600.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. In der klassischen Zielgruppe wurden damit 12,6 Prozent Marktanteil gemessen. Die Rückkehr der "Quatsch Comedy Show" verlief danach aber schon ein gutes Stück schlechter, hier waren nur noch 7,5 Prozent drin.

Vox und Kabel Eins setzten abends derweil auf Filme. Und während Kabel Eins mit "Dune" 650.000 Menschen erreichte und so auf 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, sahen bei Vox zur gleichen Zeit sogar etwas mehr als eine Million Menschen den Streifen "Greenland", das führte zu 9,8 Prozent. Überhaupt war es ein starker Tag für Vox: "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" steigerte sich am späten Abend noch auf 10,5 Prozent und zwischen 16 und 20:15 Uhr lag man konstant bei 8,5 Prozent Marktanteil oder mehr. So schaffte es Vox am Mittwoch angesichts von 8,1 Prozent Tagesmarktanteil im Senderranking in der Zielgruppe bis auf Platz zwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;