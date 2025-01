am 09.01.2025 - 09:08 Uhr

Es ist ein Ende mit Schrecken: Nachdem sich der "Palast" überraschend schwach zurückgemeldet hatte und am zweiten Tag sogar noch Reichweite verloren hat, waren am Mittwoch nun die letzten beiden Folgen der zweiten Staffel zu sehen - und abermals ging es abwärts. Nur noch 2,42 und 2,49 Millionen Menschen waren mit dabei, mit der ersten Folge lag "Der Palast" damit erstmals nur im einstelligen Marktanteils-Bereich. 9,8 Prozent wurden gemessen, das Finale steigerte sich danach noch auf 10,4 Prozent.

Beim Kampf um den Primetime-Sieg hatte das ZDF damit nichts zu melden, den sicherte sich relativ gefahrlos Das Erste. Den Fernsehfilm "Helix" sahen dort 4,19 Millionen Menschen, kein anderes Format erreichte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite. Mit 17,2 Prozent Marktanteil kann man beim Sender zufrieden sein und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 8,8 Prozent gemessen.

Die ZDF-Schwäche zunutze machen konnte sich derweil auch RTL, wo eine neue Ausgabe von "Wer wird Millionär?" lief. Die Quizshow befindet sich nach wie vor in ihrer 3-Millionen-Euro-Woche. 3,24 Millionen Menschen sahen zu, damit waren insgesamt 17,2 Prozent Marktanteil drin. Damit lief es für Günther Jauch insgesamt deutlich besser als in der klassischen Zielgruppe, in der RTL aber ebenfalls auf gute 13,8 Prozent kam. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL inzwischen vorrangig blickt, wurden 13,2 Prozent gemessen.

"Wer wird Millionär?" begann übrigens mit einer rund zehnminütigen Verspätung, weil zunächst noch ein "RTL Aktuell"-Spezial zur Feuerkatastrophe in Los Angeles zu sehen war. Dabei informierte RTL 2,79 Millionen Menschen über die aktuellsten Ereignisse, beim jungen Publikum kam der Sender so auf 13,4 Prozent.

Doch zurück zum ZDF, wo am Vorabend eine neue Staffel von "Besseresser" startete. Für die "miesen Mikrowellen-Snacks" interessierten sich allerdings nur 2,25 Millionen Menschen, was zu 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum führte. Die "heute"-Nachrichten kamen zuvor noch auf 17,5 Prozent bei 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Sehr stark war derweil Das Erste unterwegs: "Wer weiß denn sowas?" unterhielt 3,26 Millionen Menschen und auch "Watzmann ermittelt" lag danach über der 3-Millionen-Grenze. Mit 19,8 und 15,0 Prozent Marktanteil lief es fantastisch, die Quizshow erreichte auch beim jungen Publikum hervorragende 11,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;