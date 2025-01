"Nord bei Nordwest" gehört schon seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Krimireihen im deutschen Fernsehen und führte auch am gestrigen Donnerstag die Liste der meistgesehenen Sendungen des Tages wieder problemlos an - allerdings mit merklich geringerem Zuspruch als zuletzt. So sahen im Schnitt diesmal 6,85 Millionen Personen die Folge "Haare? Hartmann!", das war im Vergleich zur vergangenen Woche ein Rückgang um rund 830.000. Angesichts eines Marktanteils von 26,3 Prozent beim Gesamtpublikum gibt's trotzdem wenig zu meckern.

Im direkten Vergleich mit dem "Bergdoktor" behielt der ARD-Krimi klar die Oberhand. Dort blieb die Reichweite mit 5,24 Millionen im Vergleich zur Vorwoche annähernd konstant, lag damit aber trotzdem ein Stück weit unter Niveau der vergangenen Jahre. Der Marktanteil lag diesmal bei 20,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Richtig gut lief es bei den 14- bis 49-Jährigen, wo starke 11,9 Prozent Marktanteil erzielt wurden, "Nord bei Nordwest" kam hier auf 9,2 Prozent.

Der Start der Primetime-Sendungen verzögerte sich sowohl im Ersten als auch im ZDF um zehn Minuten, weil jeweils noch Sondersendungen zu den verheerenden Bränden im Großraum Los Angeles eingeschoben wurden. Den "Brennpunkt" im Ersten verfolgten 6,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem zuvor 5,51 Millionen die "Tagesschau" gesehen hatten. Im ZDF blieben nach "heute", das 4,03 Millionen Menschen erreichte, noch 3,41 Millionen beim "ZDF Spezial" dabei.

Obwohl Das Erste am Abend dominierte, ging die Tagesmarktführung übrigens einmal mehr ans ZDF: Stolze 17,5 Prozent Tagesmarktanteil erzielten die Mainzer, Das Erste kam auf 13,9 Prozent. Das ZDF profitierte dabei von einer Biathlon-Übertragung, die am Nachmittag 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlokcte, was den Marktanteil auf 29,3 Prozent nach oben trieb. Doch auch eine Wiederholung der "Rosenheim-Cops" sorgte ab 16:12 Uhr für 25,0 Prozent Marktanteil, Wiederholungen von "SOKO Wismar" (23,7 Prozent) und "Notruf Hafenkante" (20,9 Prozent) am Vormittag, aber auch eine neue Folge der "SOKO Stuttgart" (20,1) Prozent am Abend trugen zu dem hervorragenden Tageswert bei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;