Die einstige Kultshow "Formel Eins" wurde immer mal wieder neu aufgelegt, am Donnerstagabend brachte nun Kabel Eins eine Musiksendung unter dem bekannten Namen an den Start. Die Quoten waren zumindest solide: 4,5 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und bewegte sich damit leicht über dem Senderschnitt von Kabel Eins. Insgesamt hatten im Schnitt 0,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 2,6 Prozent Marktanteil entsprach.

Eine Wiederholung von "40 Jahre Formel Eins" direkt im Anschluss konnte insbesondere das jüngere Publikum dann allerdings nicht dran halten. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sackte auf magere 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab, die Gesamt-Reichweite ging auf 0,34 Millionen zurück.

Sehr gut verlief unterdessen bei RTLzwei die Rückkehr von "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt". Die Sozialdoku überzeugte mit 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite rangierte mit 0,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch unter der von Kabel Eins. RTLzwei konnte zudem auch ab 22:15 Uhr mit einer Wiederholung von "Reeperbahn privat" noch gute 6,1 Prozent Marktanteil halten.

Vox machte von den wieder erworbenen Bond-Rechten der RTL-Gruppe Gebrauch. "James Bond 007 - Leben und sterben lassen" blieb mit 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings blass, "Der Mann mit dem goldenen Colt" kam danach auf 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Gesamtreichweite lag ab 20:15 Uhr aber über der Millionen-Marke bei 1,07 Millionen. 4,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum können sich sehen lassen. Den zweiten Bond-Film des Abends schauten sich dann noch 0,55 Millionen an, was sogar für 6,0 Prozent Marktanteil reichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;