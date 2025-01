am 11.01.2025 - 09:02 Uhr

Mit einem Sieg von Bayer Leverkusen in Dortmund meldete sich die Fußball-Bundesliga am Freitag aus der Winterpause zurück. Die Live-Bilder blieben dabei wie üblich nicht dem Pay-TV vorbehalten, sondern waren im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. Und die Quoten konnten sich sehen lassen: 3,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Schnitt die erste Halbzeit, während der zweiten 45 Minuten kletterte die Reichweite dann nochmal leicht auf 4,16 Millionen. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von zunächst 15,3 Prozent und dann 17,4 Prozent.

Wie gut diese Zahlen für Sat.1 sind, zeigt ein Blick aufs vergangene Jahr: Damals hatte überhaupt nur eine einzige Sendung mehr als vier Millionen Leute vor den Fernseher locken können: Das dramatische Finale des Relegationsspiels zwischen Düsseldorf und Bochum, das während der 2. Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen sogar im Schnitt rund 4,5 Millionen verfolgt hatten. Den Bundesliga-Saisonauftakt im August hatten zunächst 3,33 und dann 3,74 Millionen Fußball-Fans in Sat.1 verfolgt (Gladbach - Leverkusen), beim ersten Spiel nach der Winterpause im vergangenen Jahr waren zunächst 3,34 und dann 3,82 Millionen dabei (FC Bayern - Hoffenheim).

Noch besser als beim Gesamtpublikum fielen die Marktanteile bei den Jüngeren aus. In der klassischen Zielgruppe reichte es dank zunächst 1,21 und dann 1,3 Millionen 14- bis 49-Jährigen für Marktanteile von 23,9 und 25,0 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lagen die Marktanteile bei 20,0 und 21,5 Prozent. In beiden Fällen sicherte sich Sat.1 damit den Tagessieg vor der Konkurrenz. Beim Gesamtpublikum musste man hingegen sowohl den ZDF-Krimis als auch "Wer wird Millionär" den Vortritt lassen.

Nach dem Abpfiff waren der Großteil des Publikums dann allerdings schnell weg. Die Highlights-Sendung ab 22:43 Uhr sahen sich nur noch 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, die Marktanteile sackten auf 5,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Die Vorberichterstattung, die schon um 19:53 Uhr begann, zählte im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktanteile von 7,3 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 12,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;