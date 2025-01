Die mittlerweile siebte "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" ging am Freitagabend bei RTL vor im Schnitt 4,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zu Ende. Das waren über 1,2 Millionen mehr als von Montag bis Freitag im Schnitt zugesehen hatten, hier war die Reichweite zwischen 2,98 und 3,24 Millionen gependelt. Auch die Marktanteile erreichten neue Bestwerte: Beim Gesamtpublikum reichte es für sehr gute 19,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar für 20,9 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 17,8 Prozent.

Für "Wer wird Millionär?" war es am Freitag die höchste Reichweite seit über einem Jahr, zuletzt waren am 5. Januar 2024 noch mehr dabei - auch damals war es der Abschluss einer "3-Millionen-Euro-Woche" mit damals sogar über fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Dass es diesmal nicht ganz so hoch hinaus ging, dürfte nicht zuletzt an der Konkurrenz durch den Live-Fußball in Sat.1 gelegen haben. Dass "WWM" Vergleich zu den Vortagen trotzdem deutlich zulegen konnte - und insgesamt sogar eine höhere Reichweite erzielte als "ran" - ist aber um so bemerkenswerter.

Zuschauer-Trend: Wer wird Millionär? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

RTL sicherte sich übrigens auch die Tagesmarktführung, sowohl in der klassischen Zielgruppe mit 14,7 Prozent vor Sat.1 mit 11,5 Prozent, als auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59, wo RTL mit 12,8 Prozent vor dem ZDF mit 10,4 Prozent lag. Alle Tagesmarktanteile finden Sie wie üblich bei uns in der Zahlenzentrale.

Die anderen Privaten hatten es am Freitagabend unterdessen schwer. ProSieben kam mit "Transformers: The Last Knight" nicht über 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, Vox holte mit "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" 5,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, RTLzwei lag mit "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" bei 3,5 Prozent und Kabel Eins ging mit "Three Pines - Ein Fall für Inspector Gamache" mit nur 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr völlig unter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;