Das Bundesliga-Comeback nach der Winterpause in Sat.1 und das Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär" bei RTL sorgte am Freitagabend für eine ungewöhnlich starke Konkurrenzsituation, die an den ZDF-Krimis nicht spurlos vorüberging. "Die Chefin" im ZDF verlor beispielsweise im Vergleich zur Vorwoche fast 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - und sicherte sich mit den 5,47 Milionen Verbliebenen trotzdem den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Der Marktanteil belief sich auf 21,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ähnlich sah es im Anschluss bei der "SOKO Leipzig" aus, das diesmal sogar als 90-Minüter lief: 4,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu, das waren rund 700.000 weniger als noch eine woche zuvor. Angesichts eines Marktanteils von 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum hat man trotzdem wenig Grund zur Klage beim ZDF, auch wenn es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,9 Prozent recht mau aussah.

Ohne "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" gelang es dem ZDF dann erwartungsgemäß auch am späteren Abend nicht, bei den Jüngeren aufzudrehen. Dafür lockte Das Erste mit der Ausstrahlung von Felix Lobrechts Bühnenprogramm "all you can eat" ab 22:21 Uhr zumindest ein paar Jüngere zu sich: Mit 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung einen Marktanteil von immerhin 8,6 Prozent in dieser Altersgruppe und war nach der "Tagesschau" die bei Jüngeren gefragteste ARD-Sendung des Tages. Die Gesamt-Reichweite war mit 0,76 Millionen hingegen sehr dürftig, mehr als 3,9 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen. Der ARD dürfte freilich vor allem darauf abzielen, mit Lobrecht Jüngere zu sich in die ARD-Mediathek zu locken.

Der Start in den Abend verlief fürs Erste unterdessen mau: Der Film "Weißt du noch" u.a. mit Senta Berger kam mit 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über 10,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 3,5 Prozent. Die "Tagesthemen" zählten danach 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und lagen damit trotz einer Stunde früherem Start weit hinter dem "heute-journal", das im ZDF ab 22:42 Uhr 2,72 Millionen Menschen erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;