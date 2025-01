An "Tagesschau" und "Tatort" im Ersten kam am Sonntag kein Sender vorbei: Durchschnittlich 7,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die 20-Uhr-Nachrichten alleine im Hauptprogramm, darunter 1,38 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile lagen bei starken 26,3 und 23,6 Prozent. Den vorletzten "Tatort" mit Axel Milberg wollten ab 20:15 Uhr sogar 8,64 Millionen Menschen sehen. Das reichte für einen fulminanten Marktanteil von 31,0 Prozent und war nach Angaben des NDR sogar der höcgsre für einen Borowski-"Tatort" seit 22 Jahren. Aber auch bei den Jüngeren war "Borowski und das hungrige Herz" mit 1,30 Millionen Personen sowie 21,7 Prozent Marktanteil nicht zu schlagen.

Beim Gesamtpublikum ging das ZDF erwartungsgemäß als stärkster Verfolger hervor: 4,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für den neuen "Rosamunde Pilcher"-Film. Dass der Mainzer Sender trotz des Rückstands um 20:15 Uhr in der Endabrechnung - übrigens auch bei den 14- bis 49-Jährigen - Marktführer wurde, hat das ZDF aber vielen weiteren Erfolgen verdanken, allen voran den starken Biathlon-Wettbewerben, die die Reichweite am Nachmittag auf bis zu 4,45 Millionen Fans trieben. Aber auch nach Pilcher lief es stark: Während "Caren Miosga" im Ersten auf 3,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurückfiel, steigerte sich das "heute-journal" auf 4,87 Millionen, die 21,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Aber auch "Inspector Barnaby" war später mit 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch sehr gefragt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum positionierte sich ProSieben um 20:15 Uhr als Nummer zwei: Die Free-TV-Premiere von "Transformers: Aufstieg der Bestien" erwies sich zwar nicht als riesiger Abräumer, kam mit 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Zielgruppe aber auf überzeugende 11,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,11 Millionen Menschen den Blockbuster. In Sat.1 wiederum erreichte "Tod auf dem Nil" sogar 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, reihte sich in der Zielgruppe mit einem Marktateil von 8,3 Prozent jedoch hinter ProSieben ein.

Recht zufrieden dürfte man aber auch bei RTL sein, wo die NFL-Playoffs nach 20 Uhr zeitweise zwar für einstellige Marktanteile sorgten, es insbesondere am späten Abend aber richtig gut aussah. Das Spiel zwischen den Green Bay Packers und den Philadelphia Eagles erreichte im ersten Quarter bereits 13,2 Prozent Marktanteil und steigerte sich bis nach 1 Uhr auf starke 18,0 Prozent. Die Millionen-Marke knackte die NFL aber auch an diesem Sonntag wieder nicht - auch nicht am Vorabend, wo das erste Spiel des Tages mit 780.000 Fans startete. "RTL aktuell" hatten zuvor noch 2,93 Millionen Menschen eingeschaltet, in der Zielgruppe belegte die Nachrichtensendung mit 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 17,8 Prozent Marktanteil übrigens Platz drei hinter "Tagesschau" und "Tatort"ö

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;