Nachdem Vox Ende vergangenen Jahres mit seiner Lieferservice-Show auf den Montagabend wechselte, ist das Format nun wieder sonntags beheimatet - und schlug sich dort bei seiner Rückkehr ein ganzes Stück besser als zuletzt. Mit durchschnittlich 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte "Mälzer und Strohe liefern ab!" die beste Reichweite seit einem Jahr, auch der Marktanteil fiel in der Zielgruppe mit 6,8 Prozent wieder höher aus als in der Herbst-Staffel - kein überragender, aber zumindest ein sehr ordentlicher Wert.

Vollauf zufrieden kann man unterdessen bei Kabel Eins sein, wo "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" in dieser Woche ebenfalls zulegte. Im Schnitt verzeichnete die Dokusoap am Sonntagabend 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 310.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei 5,5 Prozent, nachdem die neue Staffel vor einer Woche noch bei weniger als fünf Prozent gelegen hatte. Auch "Abenteuer Leben am Sonntag" wusste im weiteren Verlauf des Abends zu überzeugen und bewegte sich mit 5,6 Prozent Marktanteil klar im grünen Bereich.

Etwas hinter Kabel Eins positionierte sich RTLzwei, wo mit dem Spielfilm "72 Stunden - The Next Three Days" gute 4,8 Prozent Marktanteil drin waren. Insgesamt schalteten im Schnitt 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" erzielte zu später Stunde schließlich noch solide 4,3 Prozent in der Zielgruppe. Mit Blick auf die Tagesmarktanteile setzte sich RTLzwei übrigens mit 4,2 Prozent gegen Kabel Eins, das nicht über 3,7 Prozent hinauskam, durch - auch, weil "Die Schnäppchenhäuser" am Nachmittag mit 7,2 Prozent Marktanteil überzeugten. Dass "Grip" am Vorabend nur 2,7 Prozent erzielte, konnte RTLzwei angesichts dessen einigermaßen verschmerzen.

Stärkster Spartensender in der Zielgrupppe war am Sonntag unterdessen Comedy Central, das mit 2,4 Prozent Marktanteil überzeugte. Beim Gesamtpublikum bewegten sich dagegen sowohl Sat.1 Gold als auch 3sat mit 2,5 Prozent Marktanteil exakt auf Augenhöhe mit Kabel Eins. Während Sat.1 Gold am Vorabend mit "K11" bis zu 670.000 Menschen erreichte, überzeugte 3sat in der Primetime mit der Krimireihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland". 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, ehe eine weitere Folge sogar 780.000 Menschen erreichte und den Marktanteil auf 4,0 Prozent steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;