Dass Sat.1 seine Abspeckshow "The Biggest Loser" im vergangenen Jahr in die Primetime beförderte, hat den Quoten erwiesenermaßen nicht gut getan. Abgesehen vom Finale blieb das Format 2024 durchweg unter der Millionen-Marke. Die Rückkehr ins Vorabendprogramm hat sich nun bereits auf Anhieb bezahlt gemacht: Durchschnittlich 1,11 Millionen Menschen schalteten am Sonntag um 17:45 Uhr ein - das waren damit bereits zum Auftakt exakt so viele wie bei der Finalshow vor einem Jahr.

In der Zielgruppe erreichte "The Biggest Loser" mit 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren gute 8,1 Prozent Marktanteil. Der Start der neuen Staffel war also erfolgreicher als jede 2024 in der Primetime ausgestrahlte Folge. Bereits am Vormittag erzielte das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" überzeugende 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bewegte sich somit also ebenfalls klar über dem Senderschnitt.

Mit Blick auf den Vorabend kann man wiederum auch bei ProSieben zufrieden sein. Dort markierte "Galileo X-Plorer" erst vor einer Woche mit 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Allzeit-Bestwert. Diesmal waren nun ebenfalls wieder gute 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Insgesamt erreichte "Galileo X-Plorer" auf dem Sendeplatz um 19:05 Uhr im Schnitt 1,04 Millionen Menschen und damit nur geringfügig weniger als in der Vorwoche.

"Galileo Stories" tat sich hingegen im Vorfeld mit 8,3 Prozent Marktanteil noch schwerer, "taff weekend" fand um 16:23 Uhr zudem nur wenig Anklang und kam nicht über 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Ungleich erfolgreicher war dagegen gut eine Stunde später die Weekend-Ausgabe von "Exclusiv" bei RTL, die von 1,81 Millionen Menschen gesehen wurde und mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent in der Zielgruppe den besten Wert seit vergangenem Mai einfuhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;