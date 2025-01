Das ZDF hat die Quotencharts zum Start in die Woche dominiert: 7,78 Millionen Menschen sahen sich zur besten Sendezeit einen neuen "Die Toten vom Bodensee"-Krimi an, damit verzeichneten die Mainzer die mit Abstand höchste Reichweite des Tages. Für die Krimireihe war es außerdem die erfolgreichste Ausgabe seit Januar 2022. Einen Rekord bescherte der Krimi dem ZDF beim Marktanteil, der erstmals überhaupt bei mehr als 30 Prozent lag. Konkret wurden 30,5 Prozent gemessen.

Und auch beim jungen Publikum waren die "Toten vom Bodensee" sehr erfolgreich, 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 9,8 Prozent Marktanteil. In dieser Altersklasse musste sich das ZDF in der Primetime nur RTL geschlagen geben, dort erreichte "Wer wird Millionär?" 560.000 junge Zuschauende sowie 13,2 Prozent. Die Gesamtreichweite der Quizshow betrug 2,92 Millionen.

Das ZDF hatte derweil auch mit "SOKO Potsdam" Erfolg: Den Staffelstart sahen am Vorabend 3,10 Millionen Menschen, das entsprach 18,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Und auch RTL war mit seinen Serien am Vorabend sehr gut unterwegs: "Alles was zählt" und "GZSZ" lagen in der klassischen Zielgruppe bei 14,2 und 16,2 Prozent. Für beide Serien war es damit die erfolgreichste Ausgabe seit mehreren Wochen.

Im Ersten meldete sich am Abend unterdessen "Hart aber fair" zurück - aufgrund der Bundestagswahl ja etwas früher als ursprünglich geplant (DWDL.de berichtete). 2,19 Millionen Menschen schalteten ein, damit waren für den Sender 9,1 Prozent Marktanteil drin. Das ist vor allem angesichts des Vorprogramms ein respektables Ergebnis, "Unsere Berge" kam zuvor noch auf 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Louis Klamroth immerhin 7,5 Prozent. Die höchsten Reichweiten holten beim Sender nach 20:15 Uhr allerdings die "Tagesthemen", hier sorgten insgesamt 2,20 Millionen Zuschauende für 12,2 Prozent. Bei den Jüngeren wurden ebenfalls sehr gute 11,7 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;