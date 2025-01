am 14.01.2025 - 08:59 Uhr

Nachdem Prominente zwei Staffeln lang bei Kabel Eins über ihre Finanzen gesprochen hatten, holte Marc Rasmus das Format "Über Geld spricht man doch!" im vergangenen Jahr zu seiner neuen Wirkungsstätte bei Sat.1. Das Format war da zwar kein Straßenfeger, sorgte aber immerhin für ordentliche Quoten. Nun ist die zweite Sat.1-Staffel gestartet - und es dürfte Ernüchterung in Unterföhring herrschen. Nur 5,2 Prozent Marktanteil wurden in der klassischen Zielgruppe gemessen - weniger waren es beim Sender noch nie.

Vielleicht eine tröstliche Erkenntnis: Insgesamt hat das Format seine Reichweite gehalten. 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Montagabend mit dabei, damit lag das von Tresor TV produzierte Format auf dem Schnitt der zurückliegenden Staffel. Eine "Spiegel TV"-Reportage fiel am späten Abend im Sat.1-Programm noch auf 3,0 Prozent, für den Sender war es also ein Abend zum Vergessen.

Besser lief es da schon für ProSieben: "TV Total - Aber mit Gast" konnte sich auf die besten Quoten seit dem Start steigern. 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Ausgabe an, in der Sebastian Pufpaff die RTL-Moderatorin Katja Burkard begrüßte. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 9,4 Prozent - nur die erste Ausgabe im November erreichte einen noch etwas höheren Wert. "Chris Du das hin?" und "Das Duell um die Geld" fielen später auf jeweils 7,3 Prozent.

Gut verlief der Abend auch für RTLzwei: Zwei Ausgaben der "Geissens" erreichten 5,3 und 5,8 Prozent Marktanteil, wobei rund eine halbe Million Menschen eingeschaltet hatten. Noch etwas besser war Vox unterwegs: "Goodbye Deutschland" verzeichnete 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum wurden angesichts dessen 7,5 Prozent gemessen. Eine zweite Folge lag später allerdings nur noch bei 5,1 Prozent.

