Zunächst vorweg: Wie viele den Auftakt der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei dieser WM am Mittwochabend verfolgt haben, ist noch unklar, weil für Das Erste aktuell noch keine detaillierten Sendungs-Quoten vorliegen. Starke Tagesmarktanteile von 14,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lassen aber schon erahnen, dass es ziemlich gut gelaufen sein dürfte.

Sicher ist aber in jedem Fall, dass das ZDF sehr gut dagegen gehalten hat: 6,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr nämlich für "Marie Brand und das tote Au-pair", was für einen hervorragenden Marktanteil von 26,1 Prozent reichte. Das Publikum war aber überwiegend älteren Semesters, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil nur bei 7,4 Prozent.

Krimi-Fans machte das ZDF am Mittwochabend sogar gleich ein doppeltes Angebot, weil man bei ZDFneo auf das gleiche Genre setzte. Für "Wilsberg" lief es in direkter Konkurrenz zu Marie Brand zwar zunächst noch mäßig - die Gesamt-Reichweite lag bei 0,55 Millionen, der Marktanteil bei 2,1 Prozent. Ab 21:45 Uhr zahlte sich die Strategie dann aber aus, weil viele Krimi-Fans offenbar nahtlos vom ZDF zu ZDFneo wechselten, um dort "Nord Nord Mord - Sievers und die letzte Beichte" zu verfolgen.

Die Reichweite von ZDFneo schnellte hier auf 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, der Marktanteil auf 7,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "In the Line of Fire - Die zweite Chance" kam am späten Abend dann noch eine Reichweite von 0,35 Millionen, der Marktanteil konnte sich mit 4,6 Prozent beim Gesamtpublikum auch dann noch sehen lassen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;