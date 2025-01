"Nord bei Nordwest" bescherte der ARD auch 2025 wieder einen starken Start des Krimi-Donnerstags. Drei neue Folgen waren in diesem Jahr zu sehen, ehe kommende Woche noch eine Wiederholung folgt, allesamt bescherten sie dem Ersten den klaren Tagessieg am Donnerstagabend. "Das Nolden-Haus" sahen diese Woche nun 6,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was für einen Marktanteil von 26,9 Prozent beim Gesamtpublikum reichte. Damit setzte man sich erneut gegen den "Bergdoktor" durch, der mit 5,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern leicht unter dem Vorwochenwert blieb und einen Marktanteil von 19,9 Prozent erzielte.

Beim jüngeren Publikum waren die Verhältnisse umgekehrt: Hier war es der "Bergdoktor", der mit 10,4 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 vor "Nord bei Nordwest" lag, das mit 9,7 Prozent aber ebenfalls richtig gut dastand - und sowohl das ZDF als auch Das Erste erreichten damit mit ihrem Primetime-Programm mehr junges Publikum als die gesamte private Konkurrenz um 20:15 Uhr.

0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen beim "Bergdoktor" zu, 0,47 Millionen bei "Nord bei Nordwest", Sat.1 erreichte mit dem "1% Quiz" auf 0,46 Millionen Personen aus dieser Altersgruppe. Mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe kann man dort aber sicherlich trotzdem gut leben. RTL war mit "20 Jahre Bauer sucht Frau - Das ganz große Wiedersehen" in Jubiläumslaune, blieb mit 8,9 Prozent Marktanteil aber blass. Immerhin: In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag "Bauer sucht Frau" mit 8,7 Prozent Marktanteil vor Pilawa, der in Sat.1 7,5 Prozent erreichte. ARD (16,8 Prozent) und ZDF (13,0 Prozent) waren hier aber noch weiter vorn.

Mehr junges Publikum als alle 20:15-Uhr-Sendungen erreichte aber neben der "Tagesschau" dafür schon "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" am Vorabend. Die RTL-Soap lief mit 16,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder sehr gut, auch die Gesamt-Reichweite lag mit 1,96 Millionen höher als bei allen Primetime-Sendungen der Privaten. "20 Jahre Bauer sucht Frau" erreichte 1,86 Millionen Menschen, das "1% Quiz" in Sat.1 nur 1,45 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;