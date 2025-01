Zum 1. Januar hat die AGF Veränderungen in der Erhebung der konvergenten Reichweitendaten vorgenommen und bezieht nun zusätzliche Routerdaten aus den AGF-Panel-Haushalten mit ein, um die Messung von OTT-Nutzung auf Smart-TVs zu verbessern. Dadurch verzögerte sich zunächst die Bereitstellung der endgültig gewichteten Daten, die nun aber für die Zeit bis zum 5. Januar vorliegen, sodass wir hier nun unsere gewohnte wöchentliche Auswertung für die Woche über den Jahreswechsel nachreichen können.

Große Auswirkungen hatte die technische Umstellung auf die endgültig gewichteten übrigens nicht, denn zeitversetzte VOD-Nutzung spielt hier ja ohnehin keine Rolle, sondern nur Livestreams sowie zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg wie etwa über Festplattenrekorder. Stärkere Veränderungen sind da schon bei der Auswertung der Reichweite von Programmmarken zu erwarten - hier liegt die Auswertung für KW1 aber noch nicht vor, auch diese werden wir nachreichen.

Doch nun erstmal zu den endgültig gewichteten Quoten der Woche über den Jahreswechsel: Einen deutlichen Nachschlag gab's hier für die ARD-Miniserie "Levi Strauss und der Stoff der Träume". Die vier Folgen sammelten nachträglich noch zwischen 420.000 und 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Schon bei der linearen Ausstrahlung zeigte sich ein unüblicher Verlauf - nämlich steigende Reichweiten im Verlauf des Abends. Das verstärkte sich durch zeitversetzte Nutzung sogar noch, sodass nun die letzte Folge auf eine Gesamt-Reichweite von 5,06 Millionen kommt, während die erste Folge laut AGF-Messung nur 4,37 Millionen Personen gesehen haben. Dazu kommen jeweils noch die zeitversetzten Abrufe in der Mediathek.

Ebenfalls um 680.000 nach oben ging es zudem für den ARD-Krimi "Fette Ente mit Pilzen" aus der Reihe "Nord bei Nordwest" am 2. Januar. Somit kletterte die Gesamt-Reichweite also auf 8,36 Millionen. Der Vorsprung vor dem "Bergdoktor" erhöhte sich damit noch deutlich. Dort betrug das nachträgliche Plus 360.000 auf nun 5,64 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Levi Strauss und der Stoff der Träume 03.01.

22:28 5,06

(+0,68) 23,1%

(+1,9%p.) 0,48

(+0,11) 8,8%

(+1,6%p.) Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen 02.01.

20:15 8,36

(+0,68) 29,2%

(+0,7%p.) 0,57

(+0,09) 10,2%

(+1,1%p.) Levi Strauss und der Stoff der Träume 03.01.

21:44 4,68

(+0,50) 18,5%

(+1,2%p.) 0,46

(+0,08) 7,5%

(+0,9%p.) Uncharted 30.12.

22:15 2,37

(+0,44) 12,5%

(+1,6%p.) 0,39

(+0,11) 8,5%

(+1,8%p.) Levi Strauss und der Stoff der Träume 03.01.

21:01 4,34

(+0,44) 15,8%

(+0,9%p.) 0,46

(+0,06) 7,5%

(+0,5%p.) Levi Strauss und der Stoff der Träume 03.01.

20:15 4,37

(+0,42) 16,2%

(+0,8%p.) 0,49

(+0,04) 9,0%

(+0,3%p.) Der Bergdoktor 02.01.

20:15 5,64

(+0,36) 19,7%

(+0,1%p.) 0,59

(+0,04) 10,6%

(+0,2%p.) Tatort: Restschuld 05.01.

20:17 10,30

(+0,36) 35,5%

(+0,2%p.) 1,50

(+0,20) 24,6%

(+2,0%p.) Ein starkes Team - Der tote Mörder 04.01.

20:15 7,62

(+0,29) 28,8%

(+0,1%p.) 0,42

(+0,05) 8,8%

(+0,5%p.) Kurzschluss hoch drei 30.12.

23:25 2,32

(+0,29) 14,6%

(+0,6%p.) 0,33

(+0,05) 7,9%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.12.-05.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die Neujahrs-Folge des "Traumschiffs" (+0,28 Mio.) legte zwar etwas stärker zu als der Neujahrs-"Tatort" (+0,24 Mio.), an den Kräfteverhältnissen änderte das aber nichts grundsätzliches, der "Tatort" war mit 8,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ja sehr weit vorne, die "Traumschiff"-Reichweite wird nun mit 5,87 Millionen angegeben. Der Kölner "Tatort" vom 5. Januar übersprang unterdessen nachträglich noch die 10-Millionen-Marke: "Restschuld" kommt auf eine Gesamt-Reichweite von 10,3 Millionen.

Ein paar mal aufgenommen wurde offenbar auch der "Festakt zur Umbennnung des Senders" von ProSieben in ProAcht. Die Reichweite kletterte nachträglich noch um 140.000 auf 1,19 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 13,1 Prozent. Die Reichweite der Neujahrs-Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" erhöhte sich nachträglich noch um 180.000 auf 1,23 Millionen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent. an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tatort: Restschuld 05.01.

20:17 10,30

(+0,36) 35,5%

(+0,2%p.) 1,50

(+0,20) 24,6%

(+2,0%p.) Uncharted 30.12.

22:15 2,37

(+0,44) 12,5%

(+1,6%p.) 0,39

(+0,11) 8,5%

(+1,8%p.) Die Landarztpraxis 02.01.

18:58 0,82

(+0,16) 3,9%

(+0,7%p.) 0,18

(+0,07) 5,0%

(+1,7%p.) Levi Strauss und der Stoff der Träume 03.01.

22:28 5,06

(+0,68) 23,1%

(+1,9%p.) 0,48

(+0,11) 8,8%

(+1,6%p.) Joko & Klaas: Festakt zur Umbenennung des Senders 02.01.

20:07 1,19

(+0,14) 4,3%

(+0,3%p.) 0,72

(+0,13) 13,1%

(+1,5%p.) Alles was zählt 30.12.

19:06 1,58

(+0,07) 7,7%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,05) 9,5%

(+1,4%p.) Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen 02.01.

20:15 8,36

(+0,68) 29,2%

(+0,7%p.) 0,57

(+0,09) 10,2%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 30.12.

19:37 1,83

(+0,12) 8,0%

(+0,4%p.) 0,52

(+0,06) 13,1%

(+1,1%p.) Bluey 30.12.

18:00 0,16

(+0,03) 1,0%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,03) 4,1%

(+1,1%p.) Kreuzfahrt ins Glück 01.01.

21:43 4,09

(+0,26) 17,6%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,12) 10,4%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.12.-05.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;