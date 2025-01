Als die deutsche Nationalmannschaft vor wenigen Tagen in die Weltmeisterschaft gestartet ist, sahen im Ersten rund fünf Millionen Menschen zu. Den zweiten Sieg des Teams verfolgten im ZDF am Freitagabend nun sogar 6,23 Millionen Personen, das ließ den Marktanteil auf 25,2 Prozent steigen. Damit war das ZDF natürlich der erfolgreichste Sender des Tages, keine andere Sendung erreichte eine höhere Reichweite.

Beeindruckend ist auch die Performance beim jungen Publikum: 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das entsprach in dieser Altersklasse hervorragenden 31,1 Prozent. Zur Erinnerung: Beim Start ins Turnier erreichte Das Erste 22,6 Prozent. Schon das war damals ein ziemlich starker Wert, jetzt ging es nochmal deutlich bergauf. Weil Deutschland nun vorzeitig in der Hauptrunde der WM steht, ist schon klar, dass es noch weitere quotenstarke Übertragungen geben wird.

Im Anschluss an das Handball-Spiel zeigte das ZDF übrigens die ersten zwei Ausgaben der "Sportstudio"-Reportage über den FC Bayern München. Insgesamt fielen die Reichweiten von "FC Hollywood" zwar auf 1,83 und 1,57 Millionen (und damit auch die Marktanteile, hier wurden 10,3 und 10,9 Prozent gemessen), bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Produktion aber deutlich über dem Senderschnitt. So erreichten die beiden Folgen hier starke 13,9 und 13,7 Prozent Marktanteil.

Mithalten konnte bei diesen Werten am Freitagabend allenfalls Das Erste - und das auch nur insgesamt. Den Film "Schon tausendmal berührt" sahen dort zur besten Sendezeit 4,09 Millionen Menschen, was 16,5 Prozent Marktanteil entsprach. Die "Tagesthemen" und eine "Tatort"-Wiederholungen lagen später noch bei 12,6 und 12,2 Prozent. Tagsüber punktete Das Erste ebenfalls über weite Strecken hinweg mit Sport: Die Biathlon-Staffel der Männer verfolgten am Nachmittag 3,35 Millionen, damit waren insgesamt 32,3 und beim jungen Publikum 22,1 Prozent Marktanteil drin.

Das ZDF und Das Erste sind am Freitag in beiden wichtigen Zuschauergruppen die erfolgreichsten Sender gewesen. Insgesamt kamen die Mainzer auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,1 Prozent, Das Erste landete bei 14,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen stand das ZDF angesichts von 12,6 Prozent an der Spitze des Tagesrankings. Das Erste landete auf mit 8,9 Prozent auf Platz zwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;