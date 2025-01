Wenige Wochen vor dem Super Bowl ziehen die Quoten der Football-Übertragungen bei RTL spürbar an. Nachdem ein Playoff-Spiel bereits in der Nacht zu Sonntag den Marktanteil in der Zielgruppe auf fast 24 Prozent drehte, wurde einen Tag später sogar erneut die Marke von 30 Prozent geknackt - wenn auch tief in der Nacht. Gelungen ist das mit dem dritten Quarter im Spiel zwischen den Balitmore Ravens und den Buffalo Bills. Nach 2 Uhr lag der Marktanteil bei starken 32,0 Prozent in der Zielgruppe, nachdem schon die ersten beiden Quarters mit Werten von 24,8 und 26,4 Prozent überzeugten.

Im Laufe der Nacht hielten jedoch nicht alle Fans bis zum Ende durch: Waren anfangs noch 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, so wurden zu Beginn des vierten Quarters um 2:46 Uhr noch 240.000 Fans gezählt. Höhere Reichweiten war allerdings für das Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Philadelphia Eagles drin, das um 21:00 Uhr deutscher Zeit begann und sich zeitweise auf 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte.

Während die Marktanteile beim Gesamtpublikum überschaubare ausfielen - anfangs lag der Wert bei gerade mal 3,2 Prozent -, lief es bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gut. Dort steigerte sich die Live-Übertragung im Laufe des Abends von 9,8 Prozent auf starke 21,1 Prozent. Nach 23 Uhr waren immerhin noch 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Sieg der Eagles mit dabei. Das waren übrigens deutlich mehr als beim Vorlauf, der ab 20:15 Uhr zunächst nur 590.000 Menschen zum Einschalten bewegte. Auch in der Zielgruppe war zu diesem Zeitpunkt für RTL nur ein Marktanteil von 5,3 Prozent zu holen.

ProSieben startete derweil besser in den Abend und kam mit dem Spielfilm "Matrix Resurrections" auf 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei guten 9,5 Prozent Marktanteil. Später am Abend tat sich "Matrix Revolutions" mit 5,2 Prozent allerdings deutlich schwerer. Allenfalls mäßig verlief die Primetime für Sat.1, das mit "Der Schuh des Manitu" lediglich 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte und später mit "Klassentreffen 1.0" auf 4,8 Prozent fiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;