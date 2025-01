Das Duell zwischen Tim Mälzer und Alexander Herrmann hat der Lieferdienst-Show von Vox am Sonntagabend die besten Quoten seit über eineinhalb Jahren beschert. Durchschnittlich 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Mälzer und Herrmann liefern ab!", das waren noch einmal 100.000 mehr als eine Woche zuvor, als Mälzer gegen Max Strohe angetreten war.

Auch in der Zielgruppe lief es besser: Dort sorgten 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für sehr gute 8,4 Prozent Marktanteil - besser lief es für das Format zuletzt im Juni 2023. "Prominent!" konnten den Schwung im weiteren Verlauf des Abends allerdings nur bedingt mitnehmen und erzielte noch einen Marktanteil von 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Vorabend taten sich zudem "Die Autodoktoren" und "Die Beet-Brüder" mit Werten von 6,2 und 6,5 Prozent etwas schwer. Allerdings lief's hier immer noch spürbar besser als für "The Biggest Loser" in Sat.1: Nachdem sich die Abspeckshow in der Vorwoche noch mit mehr als acht Prozent Marktanteil zurückgemeldet hatte, waren diesmal lediglich 4,7 Prozent in der Zielgruppe drin. Die Gesamt-Reichweite von "The Biggest Loser" ging auf 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Wenig zu holen gab's aber auch für "Die Versicherungsdetektive" bei RTL, die um 19:05 Uhr nicht über 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskamen. Bei ProSieben wiederum schwächelte "Galileo X-Plorer" mit 6,1 Prozent, nachdem "Galileo Stories" zuvor sogar nur 4,6 Prozent schaffte.

Bei Kabel Eins gab es tagsüber mit Wiederholungen von "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Roadtrip Amerika" ebenfalls nicht viel zu holen. Mit den Quoten der "Trucker Babes" am Abend kann man aber recht zufrieden sein: 760.000 Personen sahen die Dokusoap und sorgten für 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe sich "Abenteuer Leben am Sonntag" auf schöne 6,3 Prozent steigerte. RTLzwei wiederum landete mit seinen Filmen "Old" und "A Quiet Place 2" deutlich dahinter und erzielte nur Werte von 3,6 und 3,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;