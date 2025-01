Nachdem "Guidos Deko-Queen" in diesem Jahr bislang gut gelaufen ist und Vox regelmäßig Marktanteile oberhalb des Senderschnitts beschert hat, folgte am Mittwoch eine regelrechte Quoten-Explosion. 810.000 Menschen ab drei Jahren sahen sich das Format ab 16 Uhr an, mehr waren es in der Geschichte der Sendung noch nie. Und auch der Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 14,6 Prozent ist ein Höchstwert. Bei den 14- bis 59-Jährigen lief es angesichts von 10,9 Prozent ebenfalls so gut wie nie zuvor.

Aber auch die anderen Vox-Formate glänzten am Nachmittag und Vorabend: Guido Maria Kretschmers "Shopping Queen" etwas holte 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, "Zwischen Tüll und Tränen" und "First Dates" lagen sogar bei 11,0 und 11,2 Prozent. "Das perfekte Dinner" unterhielt schließlich etwas mehr als eine Million Menschen und kam so auf 9,4 Prozent.

Gut lief es für Vox auch in der Primetime, auch wenn da die ganz hohen Quoten aus der Zeit davor nicht mehr drin waren. Eine "Stern TV Reportage" sahen aber noch 760.000 Personen, das entsprach 7,1 Prozent. Damit lag Vox auch vor RTLzwei, wo zwei Ausgaben der "Wollnys" auf 4,6 und 5,9 Prozent kamen. Die Reichweite steigerte sich von zunächst 480.000 auf später immerhin 620.000. Kabel Eins erreichte mit "Schindlers Liste" 870.000 Zuschauende sowie 6,5 Prozent.

Doch zurück zum Nachmittag, wo es auch für das ZDF richtig gut lief. Zwischen 14:15 und 18 Uhr lagen die Mainzer fast durchweg im zweistelligen Bereich beim jungen Publikum. Nur die "Rosenheim-Cops" verfehlten die Marke von 10 Prozent, lagen mit 9,3 Prozent aber ebenfalls deutlich über dem Senderschnitt. Die Serie verzeichnete mit 2,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zudem die höchste Gesamtreichweite während dieser Zeit. Höhepunkt bei den Jüngeren war aus ZDF-Sicht die "Küchenschlacht", die es auf 12,0 Prozent brachte.

Von solchen Werten können sie bei anderen Sendern nur träumen. RTLzwei lag zwischen 15 und 20:15 Uhr konstant bei nur etwas mehr als 3 Prozent Marktanteil - oder sogar noch darunter. Sat.1 macht weiter der Vorabend zu schaffen: "Lenßen hilft" erreichte dort knapp eine halbe Million Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren für die beiden Ausgaben jeweils nur 3,2 Prozent drin. "Die Landarztpraxis" blieb bei 2,1 Prozent hängen, hier sahen 640.000 zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;