Auch wenn RTL mit dem Dschungelcamp in den jüngeren Altersgruppen das Geschehen am Freitagabend klar dominierte, hielt sich das ZDF sehr stabil: Die Krimiserie "Die Chefin" holte mit 5,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den klaren Tagessieg beim Gesamtpublikum, der Marktanteil belief sich auf 21,6 Prozent. Im Vergleich zur letzten Folge vor zwei Wochen - als es mit der Bundesliga in Sat.1 allerdings ebenfalls ungewohnte Konkurrenz gab - zog die Reichweite sogar wieder leicht an, die 6-Millionen-Marke, die Anfang des Jahres noch übersprungen worden war, blieb aber unerreicht.

Im Anschluss daran hielt sich das ZDF mit der "SOKO Leipzig" an der Spitze, auch hier gab es im Vergleich zur letzten Folge sogar einen leichten Zuwachs auf nun 4,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 19,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die ZDF-Krimis freilich weniger gefragt, mit Marktanteilen von 6,8 Prozent für "Die Chefin" und 5,5 Prozent für "SOKO Leipzig" bewegte man sich aber auch hier auf gewohntem Niveau.

Mehr junges Publikum erreichte das ZDF da schon mit einem "heute-show Spezial". Die Folge "On the Rodelbahn to Kanzleramt" erzielte einen Marktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 2,93 Millionen - und lag damit so hoch wie noch nie für die Sonderausgaben mit Fabian Köster und Lutz van der Horst. Das Kulturmagazin "Aspekte" konnte das im Anschluss natürlich erwartungsgemäß nicht halten, hier sahen noch 1,14 Millionen zu, die Marktanteile sanken auf 7,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dass das ZDF den Freitag beim Gesamtpublikum mit einem Tagesmarktanteil von 16,6 Prozent dominierte, ist neben der starken Primetime aber unter anderem auch wieder dem Wintersport zu verdanken. Am Nachmittag sahen bereits 3,28 Millionen Menschen den Biathleten zu, der Marktanteil lag ab 14:30 Uhr bei stolzen 33,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Super-G lag der Marktanteil zur Mittagszeit bei 17,4 Prozent.

Auch Das Erste bot am Freitagabend dem Dschungel übrigens zunächst die Stirn: Der Film "Anna und ihr Untermieter: Plötzlich Schwiegermutter" holte dank 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gute 15,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Nach den "Tagesthemen" lief es für die Folgen 3-8 von "A better Place", das schon zum Auftakt am Mittwoch bei der linearen Ausstrahlung nicht überzeugen konnte, dann hingegen miserabel. 0,71 Millionen waren im Schnitt bei Folge 3 noch dabei, die Reichweite sank dann bis Folge 8 auf 0,16 Millionen. Die Marktanteile lagen zwischen 2,6 Prozent und 5,1 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's zwischenzeitlich sogar unter die 1-Prozent-Marke. Auch bei der ARD dürfte aber freilich kaum jemand erwartet haben, dass sich allzu viele die Serie bis 2:49 Uhr nachts ansehen - hier liegt der Fokus offensichtlich auf der Mediatheken-Nutzung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;