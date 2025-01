267.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich am Freitag um kurz vor 19 Uhr "Unser Sandmännchen" im Kika an - und bescherten der Sendung so Platz 18 im AGF-Ranking der meistgesehenen Sendungen des Tages. Der Marktanteil in dieser Altersgruppe belief sich auf herausragende 9,0 Prozent und unterstreicht, dass dieser Klassiker des Kinderfernsehens in vielen Familien offenbar nach wie vor dazugehört, wenn es darum geht, den Nachwuchs ins Bett zu bringen.

Insgesamt hatten knapp eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren die Sendung verfolgt, Einzeldaten für die Kinder-Zielgruppe 3-13 liegen uns nicht vor. Die Freitags-Werte waren damit außerordentlich gut, doch auch den Rest der Woche über erreichte die Sendung immerhin zwischen 310.000 und 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile in der Altersgruppe 14-49 stiegen auch hier schon auf bis zu 6,5 Prozent.

Zum Vergleich: Super RTL erreichte am Freitag etwa um diese Zeit ab 18:52 Uhr mit "Grizzy & Die Lemminge" insgesamt 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Disney Channel startete um 18:53 Uhr "Bärenbrüder", das bis 20:15 Uhr im Schnitt insgesamt 170.000 Personen verfolgten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 2,5 Prozent.

In der Primetime kam "Der Glöckner von Notre Dame" im Disney Channel dann auf gute 2,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe 14-49, "Snowdows - Acht Helden auf vier Pfoten" lag danach bei 2,3 Prozent. Die Gesamt-Reichweite blief sich auf 0,31 Millionen für den "Glöckner", 0,24 Millionen für "Snowdogs". Super RTL bot hingegen in der Primetime keine Familienunterhaltung, sondern zeigte stattdessen zwei Folgen des Krimis "Auris". Gut lief das nicht: Die beide Folgen kamen auf 0,13 und 0,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 0,5 Prozent.

