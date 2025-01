Aufgrund der NFL-Rechte kann RTL auch in diesem Jahr sonntags nur eine Kurz-Version seines Quotenhits "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zeigen, die aufgrund der allgemein auf 20:15 Uhr nach vorne verlegten Startzeit nun aber immerhin nicht mehr ganz so aus dem üblichen Raster fällt wie im letzten Jahr. Für hohe Marktanteile sorgte der Dschungel jedenfalls auch in den rund 40 Minuten, in denen er am Sonntag zu sehen war.

3,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal im Schnitt dabei - das waren nochmal rund 110.000 weniger als am Tag zuvor. Die Sendung sammelt aber in der Regel im Verlauf Publikum ein, der erneute Rückgang lässt sich also wohl auch einfach mit der kürzeren Sendezeit erklären. Die Marktanteile sanken aufgrund der insgesamt sonntags stärkeren TV-Nutzung gegen den "Tatort" auf 11,0 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es um knapp fünf Prozentpunkte auf nun 21,6 Prozent nach unten. Für den Primetime-Sieg knapp vor dem ARD-Krimi reichte es in dieser Altersgruppe trotzdem. Bei den 14- bis 59-Jährigen betrug der Marktanteil 17,2 Prozent.

Dieses Quotenniveau konnte der Football im Anschluss zwar nicht halten, trotzdem darf man sich in Köln darüber freuen, dass die NFL erstmals in dieser Saison die Millionen-Marke knacken konnte: Die ersten beiden Quarter des NFL-Playoffs zwischen den Washington Commanders und den Philadelphia Eagles erreichten 1,09 bzw. 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Während die Reichweite dann am späteren Abend erwartungsgemäß langsam sank, stiegen die Marktanteile deutlich an.

So kam das erste Quarter in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zwar noch auf verhaltene 10,9 Prozent, schon ab 21:40 Uhr reichte es aber dann für 14,0 Prozent, die Quarter 3 und 4 überzeugten mit 18,8 und 20,7 Prozent Marktanteil dann restlos. Nach Mitternacht lag die zweite Partie des Abends dann mit dem ersten Quarter schon bei 27,2 Prozent, bis zum 3. Quarter ging's schon auf 35,2 Prozent nach oben.

Eine Enttäuschung gab's für RTL dafür aber am Vorabend. Während in den USA die Senioren-Variante "Golden Bachelor" dem Dating-Franchise neues Leben einhauchte und die Quoten wieder deutlich steigen ließ, lief es hierzulande zum Auftakt der linearen Ausstrahlung mit im Schnitt 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern enttäuschend. Mehr als 5,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen. Dass es bei den 14- bis 59-Jährigen mit 6,6 Prozent minimal besser aussah, ist da wohl nur ein schwacher Trost.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;