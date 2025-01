Am kommenden Donnerstag steht der letzte Vorrunden-Spieltag der Europa League an - gleichzeitig läuft bei RTL derzeit aber bekanntlich das Dschungelcamp. Im Free-TV wird der Ball daher diesmal nicht bei RTL, sondern bei Nitro rollen. Dort wird es die Begegnung RSC Anderlecht - TSG 1899 Hoffenheim zu sehen geben, in dem die Hoffenheimer zwingend einen Sieg brauchen, um überhaupt noch Chancen auf einen Verbleib im Wettbewerb zu haben.

Fans von Eintracht Frankfurt, die als Tabellenzweiter beste Chancen aufs Weiterkommen hat, können das Top-Spiel gegen den AS Rom hingegen nur bei RTL+ sehen. Dort gibt's ab 21 Uhr nicht nur zehn von insgesamt 18 parallel stattfindenden Spiele einzeln zu sehen, sondern obendrein auch noch zwei Konferenzen. Einmal eine klassische Sechser-Konferenz mit allen Entscheidungen des letzten Vorrunden-Spieltags.

Und dann noch eine doch etwas überraschende Konstellation: "IBES x Eintracht - die Dschungel-Fußball-Konferenz". Ab 20:15 Uhr führen Robby Hunke und der ehemalige Fußballprofi sowie ehemalige Dschungelcamper Ansgar Brinkmann durch den wilden Mix. Zu sehen geben soll es zum Einen alle Tore und Highlights der Begegnung AS Rom gegen Eintracht Frankfurt, zum Anderen auch alle Lästereien am australischen Lagerfeuer.

Wer sich das Spiel der Eintracht doch lieber ohne Dschungel-Unterbrechung ansehen will, hört stattdessen den Kommentar von Cornelius Küpper & Nils Petersen, in der Fußball-Konferenz kümmert sich Christian Straßburger um das Eintracht-Spiel. Bei Nitro melden sich ab 20:15 Uhr Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus aus Anderlecht zum Schicksalsspiel für Hoffenheim, Marco Hagemann und Felix Kroos kommentieren die Partie. Bei RTL+ wird die Partie von Michael Born, in der Konferenz von Jürgen Schmitz kommentiert. In der Spieltagsshow "Matchday" analysieren ab 20:30 Uhr bei RTL+ die Europapokal-Experten Patrick Helmes und Nils Petersen an der Seite von Sportmoderatorin Anna Kraft die Top-Begegnungen des Spieltags. Als Community-Host behält Julius Fellermann im Blick, was sich in den sozialen Netzwerken tut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;