RTL dominiert mit dem Dschungelcamp beim jungen Publikum weiterhin das TV-Geschehen und markierte am Dienstag auch in Sachen Gesamt-Reichweite einen neuen Staffel-Bestwert. 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt ab 20:15 Uhr dabei, das waren nochmal rund eine viertel Million mehr als am Vortag. Zum Vergleich: Der bisherige Reichweiten-Bestwert in diesem Jahr war bei der Auftaktshow mit rund 4,0 Millionen aufgestellt worden, am Sonntag hatten nur 3,2 Millionen zugesehen.

Beim Gesamtpublikum musste sich RTL am Dienstagabend damit nur der "Kanzlei" im Ersten geschlagen geben und erzielte einen Marktanteil von 16,9 Prozent. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Dschungelcamp der Konkurrenz erneut völlig enteilt, stolze 31,6 Prozent betrug hier der Marktanteil. Im Vergleich zum Vortag war es ein Zugewinn von 1,2 Prozentpunkten. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es mit 26,3 Prozent Marktanteil ebenfalls hervorragend.

Bei der "Stunde danach" blieben dann immerhin noch 1,92 Millionen Dschungel-Fans dran, in der Zielgruppe reichte es für einen Marktanteil von 24,4 Prozent, was die Konkurrenz weiter auf Abstand hielt. Für "RTL direkt" um 22:51 Uhr wird ein Marktanteil von 21,0 Prozent ausgewiesen, es handelte sich aber nur um eine auf zwei Minuten stark verkürzte Ausgabe. Als um 23:30 Uhr dann "Extra" übernahm, waren noch 0,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer übrig, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 14,6 Prozent.

Der Dschungel bescherte RTL einen Tagesmarktanteil von 18,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, dahinter folgt dann beim jungen Publikum schon das ZDF mit 7,3 und Das Erste mit 6,7 Prozent. Der stärkste private Konkurrent ProSieben brachte es nur auf einen Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent. Kein Wunder, denn gegen den Dschungel war abends natürlich schwer anzukommen. ProSieben kam mit "The Last Witch Hunter" um 20:15 Uhr auf 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine Million Menschen sahen insgesamt zu. Sat.1 bewegte sich mit seinen US-Krimis beim jungen Publikum bei Marktanteilen zwischen 3,2 für "The Irrational" und 5,1 Prozent für "FBI: Most Wanted" am späten Abend. "Navy CIS" kam zum Auftakt des Abends auf 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Recht wacker hielt sich RTLzwei mit seinen Sozialdokus: "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" lag bei 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Hartz und Herzlich - Kassel" im Anschluss bei 4,1 Prozent. Auch Kabel Eins kam mit dem Film "Mr. Deeds" auf ordentliche 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Vox lag mit einer "Hot oder Schrott"-Wiederholung mit 4,3 Prozent auf einem ähnlichen Niveau - in dem Fall aber deutlich unter dem Senderschnitt.

