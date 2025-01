RTL hat am Donnerstagabend mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Marke von 30 Prozent Marktanteil zurückerobert. Mit 1,62 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte die Realityshow einen starken Marktanteil von 30,9 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, über 200.000 mehr als am Abend zuvor. Aber auch "Die Stunde danach" war im Anschuss mit 22,0 Prozent Marktanteil sehr erfolgreich und trug dazu bei, dass RTL mit einem Tagesmarktanteil von 18,8 Prozent als Marktführer hervorging - und fast zehn Prozentpunkte mehr holte als der Zweitplatzierte.

Weil bei RTL das Programm durch den Dschungel belegt war, musste die Europa League unterdessen zu Nitro ausweichen, wo das torreiche Spiel der Hoffenheimer gegen Anderlecht zumindest mit Blick auf die Gesamt-Reichweiten zu überzeugen wusste. Im Schnitt verfolgten 540.000 Fans die erste Hälfte, ehe die Reichweite ab 22 Uhr auf 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer anstieg. In der Zielgruppe lagen die Marktanteile bei 1,6 und 2,3 Prozent, während beim Gesamtpublikum im Laufe des Abends mehr als drei Prozent drin waren.

Nitro lag damit zeitweise sogar recht deutlich vor ProSieben, das mit seiner Rankingshow "Darüber staunt die Welt" kompletten Schiffbruch erlitt. Gerade mal 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten hier ein - wohl gemerkt insgesamt. In der Zielgruppe bewegte sich das Format mit 2,8 Prozent Marktanteil meilenweit unterhalb des Senderschnitts. Auf ähnlicher Flughöhe war auch RTLzwei unterwegs, das mit "Hartes Deutschland" auf 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Etwas besser schnitt Kabel Eins ab, wenngleich "Roadtrip Amerika" in Konkurrenz zum Dschungel ganz knapp auf einen neuen Tiefstwert fiel. Der Zielgruppen-Marktanteil lag in dieser Woche bei 3,9 Prozent, während insgesamt 640.000 Personen einschalteten. Auch Sat.1 tat sich mit dem "1% Quiz" deutlich schwerer: War in der Vorwoche noch ein Marktanteil von fast 13 Prozent drin, so musste sich die Show mit Jörg Pilawa diesmal mit 7,6 Prozent begnügen. Insgesamt schalteten in dieser Woche im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Klar hinter Sat.1 positionierte sich indes Vox, wo es "James Bond 007: Im Angesicht des Todes" auf 940.000 Personen und einen Marktanteil von 4,7 Prozent in der Zielgruppe brachte. Auch "Sag niemals nie" sorgte im weiteren Verlauf des Abends nicht für einen Aufschwung und musste sich mit 4,5 Prozent begnügen. Mit Blick auf die Tagesmarktanteile lag Vox letztlich aber noch vor Sat.1 und ProSieben: Während der Kölner Privatsender immerhin 5,8 Prozent schaffte, erzielten die beiden Konkurrenten aus Unterföhring sogar nur Werte von 5,3 und 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

