am 01.02.2025 - 08:46 Uhr

Die erste Woche des Dschungelcamps ist vorüber und bei RTL kann man mit den Quoten bislang sehr zufrieden sein. Trotz der Vorverlegung auf 20:15 Uhr gelang es unter der Woche in der Regel, die 30-Prozent-Marke zu überspringen - mit Ausnahme des Mittwochabends, als allerdings auch die Handball-WM dagegen lief. Auch am Freitag hängte man die Konkurrenz zumindest mit Blick aufs junge Publikum jedenfalls erneut ab, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 30,7 Prozent.

In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen fiel der Marktanteil mit 24,7 Prozent zwar ein Stück geringer aus, auch hier war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" aber die meistgesehene Sendung des Tages. Insgesamt waren diesmal 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Im Vergleich zum Vortag sank die Reichweite somit wieder leicht um 160.000. Bei der Auftaktshow genau eine Woche zuvor hatten vier Millionen eingeschaltet.

Im Vergleich zu den Sendungen der letzten Tage nahm sich RTL für den Dschungel am Freitag wieder eine Stunde länger Zeit, die "Stunde danach" startete somit also erst um 23:20 Uhr. 1,64 Millionen waren diesmal im Schnitt dabei, rund 90.000 mehr als an den letzten beiden Tagen. Der Marktanteil belief sich auf 13,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 25,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dank des Dschungelcamps erzielte RTL über den gesamten Freitag gesehen wieder hervorragende 18,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das ZDF als stärkster Verfolger war mit 7,7 Prozent weit abgeschlagen, ProSieben lag mit 6,6 Prozent noch ein Stück weiter zurück. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 zeigte RTL mit einem Tagesmarktanteil von 15,0 Prozent allen andere die Rücklichter, das ZDF kam hier auf 10,8 Prozent. Beim Gesamtpublikum war das ZDF aber klarer Tagesmarktführer mit einem Marktanteil von 16,2 Prozent. RTL lag hier bei 10,9 Prozent.

Und die private Konkurrenz? Sat.1 lag mit den "Besten Comedians Deutschlands" bei 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ProSieben kam mit "Venom" auf 6,3 Prozent. Vox hatte sehr kurzfristig wenige Stunden vor Ausstrahlung sein Programm geändert und den Bond-Film auf 20:15 Uhr vorgezogen - ohne damit den erhofften Erfolg zu erzielen. Der Marktanteil von "Octopussy" lag bei nur 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 600.000 sahen insgesamt zu. Damit landete man noch hinter "R.E.D. - Älter, härter, besser", das bei RTLzwei 730.000 Menschen insgesamt erreichte und in der klassischen Zielgruppe 3,4 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;